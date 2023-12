Xiaomi annonce déjà des voitures électriques avec plus de 1200 km d’autonomie

Xiaomi vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique nommée SU7. Si celle-ci est dotée d'une autonomie de 800 km, le constructeur a déjà évoqué les prochains modèles. Au programme : jusqu'à 1 200 km d'autonomie et une recharge ultrarapide. Mais il faudra être patient.

La nouvelle voiture électrique de Xiaomi, la SU7, fait énormément parler d’elle. Il faut dire qu’avec une autonomie de 800 km, une recharge ultra-rapide et des performances hors norme, elle pourrait faire beaucoup d’ombre à Tesla. Surtout avec son système d’infodivertissement ultra évolué. Mais le plus intéressant réside en fait dans la plateforme de ce véhicule. Baptisée Moderna, celle-ci promet des autonomies monstres dans les prochains mois.

Entre 800 et 1 246 km d’autonomie

Pour la SU7, Xiaomi a choisi une batterie d’une capacité maximale de 100 kWh. C’est ce qui permet d’annoncer 800 km d’autonomie sur le cycle mixte chinois CLTC, plus optimiste que le WLTP européen. Si elle était un jour vendue en Europe, il faudrait donc plutôt tabler sur une autonomie théorique officielle d’environ 715 km. À titre de comparaison, la Tesla Model S annonce quant à elle 723 km d’autonomie WLTP avec sa batterie d’une capacité équivalente.

Mais là où Xiaomi pourrait frapper encore plus fort, c’est avec ses prochaines voitures électriques. La plateforme Moderna permet en effet de caser des batteries d’une capacité de 132 kWh, voire même 150 kWh en atteignant les limites techniques. De quoi annoncer des autonomies respectives de 1 000 et 1 246 km en une seule charge. À titre de comparaison, la Nio ET7 avec une batterie de 150 kWh et la Zeekr 001 dotée d’une batterie de 140 kWh revendiquent un peu plus de 1 000 km d’autonomie.

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a toutefois annoncé lors de la conférence de presse, que la marque ne voulait pas proposer une batterie de plus de 100 kWh sur sa SU7 à cause du surcoût que cela imposerait. Pour la batterie de 150 kWh, l’homme a précisé qu’il était possible de le faire, mais uniquement en très faible quantité, à des fins de démonstration technologique. Il est donc possible que certaines futures voitures électriques Xiaomi atteignent ces valeurs dans le futur. Avant Toyota et sa batterie solide ?

On voit donc que Xiaomi pourrait proposer des voitures électriques encore plus intéressantes, grâce à une consommation bien plus maîtrisée que ses concurrents. II faut dire que l’aérodynamisme de la Xiaomi SU7 a été extrêmement travaillé. On le voit avec son coefficient de traînée aérodynamique (Cx) de seulement 0,195. C’est potentiellement la voiture électrique de série la plus aérodynamique au monde.

Une recharge ultrarapide

En plus d’une autonomie très intéressante, Xiaomi promet une recharge ultrarapide grâce à l’architecture 800 volts. De quoi récupérer 220 km d’autonomie en 5 minutes et 510 km d’autonomie en 15 minutes. C’est mieux que Tesla, en architecture 400 volts, qui se limite à environ 280 km d’autonomie récupérée en 15 minutes sur la norme CLTC.

Mais moins bien que la future Nio ET9, qui annonce 255 km d’autonomie récupérée en 5 minutes. En cause, la tension qui se limite à 871 volts, contre 925 volts chez Nio.

Bref, vous l’aurez compris à la lecture de cet article, Xiaomi frappe fort sur la voiture électrique, avec des technologies à la pointe de l’innovation. Il ne reste maintenant plus qu’à connaître le prix et la date de sortie de la Xiaomi SU7. Est-ce qu’elle sera vendue en Europe ? C’est une question qui reste également en suspens, mais ce n’est pas impossible à terme.