Comment Tesla va gagner 1 milliard d’euros en aidant Stellantis, Toyota et Volvo

Alors que Tesla connaît un ralentissement de ses ventes pour la première fois de son histoire, l’entreprise d’Elon Musk s’apprête paradoxalement à générer un milliard d’euros de revenus grâce à ses rivaux européens.

Tesla Model Y Juniper // Source : Tesla

Connaissez-vous le système CAFE ? Le système CAFE (Corporate Average Fuel Economy) est en train de chambouler toute l’industrie automobile européenne en 2025.

Imaginez un peu : des constructeurs historiques comme Toyota ou Stellantis qui doivent soudainement faire équipe avec leur plus grand concurrent, Tesla ! Pourquoi ? Tout simplement pour éviter de payer des amendes qui pourraient atteindre des milliards d’euros.

C’est assez simple en fait : l’Europe a fixé une limite d’émissions de CO2 que chaque constructeur doit respecter. Le chiffre magique ? 93,6 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne pour l’ensemble des voitures vendues. Si vous dépassez, la note est salée : 95 euros d’amende par gramme supplémentaire et par voiture vendue.

Pour vous donner une idée, prenons un exemple concret : si un constructeur vend un million de voitures et dépasse la limite de 10 grammes, il devra payer… 950 millions d’euros d’amende ! Ce n’est pas une petite somme, n’est-ce pas ? D’ailleurs, l’ACEA (l’association des constructeurs européens) estime que le total des amendes pourrait atteindre 15 milliards d’euros pour l’ensemble du secteur.

La solution inattendue : faire équipe avec Tesla

Face à ce défi, l’Europe a eu une idée : autoriser les constructeurs à former des « pools », autrement dit des équipes. Le principe ? Les constructeurs peuvent s’associer pour calculer leurs émissions moyennes ensemble. Et c’est là que Tesla entre en jeu ! Comme l’entreprise d’Elon Musk ne fabrique que des voitures électriques (donc zéro émission), elle devient le partenaire idéal pour faire baisser la moyenne.

C’est un peu comme si vous faisiez la moyenne de vos notes avec l’élève qui a tout le temps 20/20 : automatiquement, votre moyenne augmente. Pour Tesla, c’est tout bénéfice : l’entreprise pourrait gagner jusqu’à 1 milliard d’euros en « vendant » ses bonnes notes en CO2 à ses concurrents. D’ailleurs, depuis 2009, Tesla aurait déjà gagné environ 11 milliards de dollars grâce à ce type de système.

Les alliances se forment

Aujourd’hui, deux grands groupes se sont formés : d’un côté, Tesla s’est associé avec Stellantis (Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat…), Toyota, Ford, Mazda et Subaru. De l’autre, Mercedes fait équipe avec Smart, Volvo Cars et Polestar. C’est d’autant plus intéressant que Stellantis, par exemple, affirmait il y a peu pouvoir respecter les limites tout seul.

La Commission européenne, elle, reste ferme : pas question d’assouplir les règles avant 2026, même si certains constructeurs se plaignent.

Pour aller plus loin

La fin d’une ère dorée pour Tesla

Ironie de l’histoire : cette situation arrive au moment même où Tesla connaît son premier ralentissement, avec une baisse de 1,1 % de ses livraisons en 2024. En Chine, sa part de marché a même chuté de 7,8 % à 6 %. Comme quoi, parfois, vos concurrents peuvent devenir vos meilleurs alliés.