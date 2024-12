Ce rival de la Tesla Model X le surpasse de loin avec son autonomie impressionnante

La production du nouveau Lucid Gravity vient de démarrer, et la nouvelle voiture électrique du constructeur américain vient de recevoir son autonomie officielle. Cette dernière est particulièrement élevée, puisqu’elle dépasse les 720 kilomètres selon le cycle américain EPA. De quoi mettre une raclée au Tesla Model X.

Lucid Gravity // Source : Lucid

Encore méconnue dans nos contrées, la marque américaine Lucid Motors continue son bonhomme de chemin dans son pays natal. Fondée en 2007, la firme n’est en effet pas encore réellement présente en France, mais il est déjà possible de se procurer sa berline Air chez nos voisins allemands, entre autres.

Une autonomie très généreuse

Jusqu’à peu, il s’agissait du seul modèle de la marque, qui avait frôlé la faillite mais qui semble désormais s’être relevé, et ce malgré la concurrence de Tesla, qui reste numéro 1 mondial de la voiture électrique. Sans parler de la rivalité des marques chinoises, qui sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Mais la marque, dont le siège est situé en Californie, ne compte évidemment pas se laisser faire. C’est ainsi qu’elle a levé le voile sur une seconde voiture l’an dernier.

Il s’agit cette fois-ci d’un grand SUV électrique, qui prend le nom de Lucid Gravity. Présenté au salon de Los Angeles puis à celui de Genève en début d’année, celui-ci chasse directement sur les terres des Tesla Model X et autres Volvo EX90. Alors que sa production vient tout juste de démarrer, le patron de la marque, Peter Rawlinson annonce sur LinkedIn que les chiffres d’homologation viennent de tomber. Et on peut dire qu’ils sont plutôt impressionnants, puisque l’autonomie est annoncée à 450 miles (environ 725 kilomètres) en une seule charge.

Ce chiffre est ici exprimé selon le cycle EPA en vigueur aux États-Unis, qui est plus strict que notre WLTP européen. Chez nous, le chiffre devrait donc être encore plus élevé, de quoi faire trembler son rival de la firme d’Elon Musk. Pour mémoire, le Model X se limite à 329 miles selon le cycle EPA et 625 kilomètres selon l’homologation WLTP. Ce qui reste largement supérieur aux attentes des automobilistes.

Sur le site de Lucid Motors pour la Suisse, le Gravity est annoncé « jusqu’à 700 kilomètres », un chiffre annoncé avant l’homologation et qui devrait logiquement être corrigé un peu plus tard. Ce n’est pas tout, car le PDG du constructeur rappelle également que le véhicule n’utilise que « la moitié des précieuses ressources de la Terre par rapport à certains concurrents ». Mais il ne donne pas plus de détails à ce sujet pour le moment.

Un concentré de technologie

Pour le moment, le constructeur n’a pas encore dévoilé l’intégralité de sa fiche technique, mais on sait d’ores et déjà qu’une seule version sera disponible à son lancement. Il s’agit de la Grand Touring, qui affiche un ticket d’entrée à partir de 94 900 dollars, soit environ 87 130 euros selon le taux de change actuel. Cette dernière adopte un positionnement haut de gamme et dépasse la barre des 800 chevaux.

Une seconde variante un peu plus abordable, baptisée Touring, est prévue ultérieurement. Cette dernière devrait revoir sa puissance à la baisse, sans que le chiffre exact n’ait été donné. Il devrait cependant tourner autour des 628 chevaux, valeur affichée par la Lucid Air déjà commercialisée depuis longtemps. Son prix de départ est affiché à partir de 79 900 dollars, ce qui donne environ 73 350 euros.

Long de cinq mètres pour une hauteur de 1,65 mètre et 2 mètres de large, le Lucid Gravity se dote d’une architecture 800 volts, qui peut même atteindre les 900 volts. De quoi récupérer environ 321 kilomètres en seulement 15 minutes sur une borne de 350 kW en courant continu. À bord, le SUV a le droit à une immense dalle numérique de 34 pouces en 6K, qui utilise la technologie OLED. Le tout est compatible avec les mises à jour OTA (over the air) ainsi que Apple CarPlay et Android Auto.