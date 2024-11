Le Tesla Model X à un nouveau rival de choix

Le constructeur américain Lucid Motors vient tout juste de dévoiler le prix de son nouveau SUV électrique, le Gravity. Celui-ci démarre à partir de 79 900 dollars dans sa version Touring et chasse directement sur les terres de la Tesla Model X.

Lucid Gravity // Source : Lucid

Fondée en 2007, l’entreprise américaine Lucid Motors est encore assez peu présente dans nos contrées, puisqu’elle n’est pas encore commercialisée en France pour le moment. Cependant, elle commence tout doucement à faire parler d’elle, puisqu’il est déjà possible d’acheter sa berline Air dans certains pays, comme l’Allemagne.

Un prix très salé

Cette dernière était jusqu’à peu le seul modèle commercialisé par le constructeur, pour qui tout n’est pas rose et qui était en début d’année au bord de la faillite. Désormais, la situation de la marque semble aller légèrement mieux, et elle prépare même l’arrivée d’une seconde voiture dans son catalogue. Il s’agit cette fois-ci d’un SUV électrique, qui avait été officiellement dévoilé à la fin de l’année dernière. Celui-ci est baptisé Lucid Gravity, et rivalise frontalement avec la Tesla Model X.

Un an après sa révélation officielle, ce nouvel arrivant dans la gamme nous dévoile ses prix, à travers un communiqué tout juste publié par le constructeur. A son lancement, une seule version est proposée : la finition Grand Touring, qui démarre à partir de 94 900 dollars, soit environ 87 134 euros selon le taux de change actuel. Un prix loin d’être donné, mais il faut savoir que cette version est l’une des plus haut de gamme.

Pour l’heure, le constructeur est assez peu loquace sur les caractéristiques techniques de son SUV électrique, mais on sait que cette déclinaison affiche une puissance dépassant les 800 chevaux. Son autonomie est quant à elle annoncée à 440 miles, soit environ 708 kilomètres. À noter que ces chiffres sont exprimés selon le cycle américain EPA, plus strict que notre WLTP européen. La berline Lucid Air affiche des chiffres assez similaires, puisqu’elle revendique pas moins de 831 chevaux dans sa version Grand Touring.

Son autonomie atteint quant à elle les 882 kilomètres WLTP, notamment en raison de son Cx (coefficient de traînée) affiché à seulement 0,197. Celui du Gravity est quant à lui annoncé à 0,24, strictement identique à celui de la Model X. Si cela n’a pas été précisé, la berline et le SUV devraient logiquement partager la même batterie affichant une capacité de 112 kWh. En revanche, pas un mot sur la recharge pour le Gravity, mais on sait qu’il sera doté d’un port de charge NACS (North American Charging Standard).

Une version plus abordable

Pour les plus impatients, les commandes pour le Lucid Gravity ouvriront aux États-Unis dès le 9 novembre prochain, tandis que la production va bientôt commencer. Cependant, il sera possible de profiter un peu plus tard d’une version légèrement plus abordable, avec la finition Touring. Cette dernière sera lancée à partir de la fin de l’année prochaine, pour un prix démarrant à partir de 79 900 dollars, ce qui donne environ 73 345 euros selon le taux de change actuel. Mais rien n’a été dit sur la fiche technique pour l’instant.

Néanmoins, celle-ci devrait être similaire à celle de la Lucid Air Touring, qui démarre chez nos voisins allemands à partir de 99 900 euros. Celle-ci affiche une puissance de 628 chevaux pour une autonomie de 794 kilomètres selon le cycle WLTP. Là encore, nul doute que le SUV sera un peu moins performant sur ce point, en raison de son Cx (coefficient de traînée) plus élevé. Pour rappel, celui-ci affiche des dimensions assez imposantes, avec cinq mètres de long pour 2 mètres de large et 1,65 mètre de haut.

A bord, il se dote d’une grande dalle numérique de 34 pouces 6K utilisant la technologie OLED, qui associe en fait un écran tactile et un combiné d’instrumentation. Et bonne nouvelle, la voiture est compatible avec les mises à jour OTA et devrait être équipée d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Doté d’une architecture 800 volts pouvant même aller jusqu’à 900 volts, le Gravity peut récupérer 321 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes, sur une borne de 350 kW en courant continu. Reste désormais à savoir quand il fera son arrivée en Europe.