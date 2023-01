Game of Thrones, The Wire, Chernobyl… ces 64 séries HBO qui ne sont plus disponibles sur OCS

Ce 1er janvier 2023, plusieurs choses changent. Parmi elles, 64 séries HBO quittent la plateforme OCS en France. « Game of Thrones », « The Wire », « Chernobyl », « Sex and the City » ou encore « True Detective » : pour le moment, elles ne sont disponibles nulle part en France.

Le média Numerama a listé les quelque 64 séries américaines de HBO qui ont quitté la plateforme de SVoD OCS en ce début d’année. En cause : la fin des contrats de diffusion passés entre HBO et OCS, qui ont pris fin avec 2022. Parmi les séries qui restent sur le service, on compte Perry Mason, Betty, The White Lotus ou encore House of the Dragon.

La liste des séries HBO qui ne sont plus disponibles sur OCS

A Black Lady Sketch Show

Animals

Angels in America

Boardwalk Empire

Band of Brothers

Big Love

Bored to Death

Big Little Lies

Carnivale

Chernobyl

Camping

Crashing

De la Terre à la Lune (From the Earth to the Moon)

Divorce

Enlightened

Entourage

Girls

Getting On

Game of Thrones

Hung

Here and Now

Hello Ladies

L’enfer du Pacifique

Luck

Looking

Les Soprano

Milred Piece

Rome

Sally4Ever

Show me A Hero

Six Feet Under

Sex & The City

Silicon Valley

Spawn

Sur Écoute (The Wire)

The Deuce

True Detective

The Night Of

The Jinx

The Newsroom

Togetherness

The Knick

Tell Me You Love Me

True Blood

The Brink

Treme

Vinyl

Veep

Vice Principals

Watchmen

Aussi, certaines saisons de certaines séries ne sont plus disponibles sur OCS :

Barry (saison 1, 2)

En Analyse (In Therapy) (saison 1, 2, 3)

Gentleman Jack (saison 1)

High Maintenance (saison 1, 2, 3)

His Dark Materials (saison 1)

Insecure (saison 1, 2, 3)

Los Espookys (saison 1)

Larry et son Nombril (saison 1 à 9)

Mrs. Fletcher (saison 1)

Room 104 (saisons 1, 2, 3)

Succession (saison 1, 2)

Sharp Objects (saison 1)

The Righteous Gemstones (saison 1)

Westworld (saison 1, 2)

En fait, les seules saisons qui restent sur OCS sont celles qui ont été diffusées par HBO il y a moins de deux ans.

Où pourra-t-on voir « Game of Thrones » ?

Pour le moment, vous pouvez très bien acheter ou louer chaque série en VOD, bien que le tarif soit bien plus élevé. Autre solution possible : utiliser un VPN pour accéder aux catalogues étrangers où se trouvent toujours les séries disparues du catalogue français.

Comme l’indique Numerama, la plupart des séries « n’a pas encore trouvé de nouveau diffuseur ». On pourrait très bien voir arriver telle ou telle série HBO sur Netflix, Prime Video, Disney+, etc., voire Paramount+, en théorie. On sait pourtant que ces séries n’arriveront pas sur HBO Max, la plateforme de SVoD ne sera pas lancée en France, comme l’avait indiqué Warner Bros en juillet dernier.

Si le contrat entre HBO et OCS n’a pas été renouvelé initialement parce que Warner comptait lancer la plateforme HBO Max en France en 2023, le déploiement a finalement été stoppé. Le conglomérat pourrait cependant fusionner son offre HBO Max disponible aux États-Unis avec celle de Discovery+, service qui lui, pourrait être lancé en France.

Le Parisien rappelle que Prime Video « diffuse déjà certains contenus de HBO Max » : la plateforme d’Amazon pourrait signer un contrat de diffusion exclusive avec HBO. Mais ce dernier pourrait aussi négocier série par série avec différents services. La question se pose également pour la série HBO The Last of Us, adaptée de la série de jeux vidéo. Elle doit sortir sur HBO aux États-Unis ce 15 janvier, pour une diffusion légale en France à partir du 16 janvier. Mais pour le moment, aucune plateforme n’a les droits de diffusion pour la France.

Les nouveautés OCS arrivées en janvier 2023

Si OCS n’a fait aucune déclaration quant à la disparition d’une partie importante de son catalogue, le service a annoncé fusionner « à partir du 12 janvier ses deux chaînes OCS City (où se retrouvaient tous les contenus HBO) et OCS Choc en un seul canal baptisé OCS Pulp ».

Sur le compte Twitter d’OCS, on apprend d’ailleurs l’arrivée de Friday Night Lights, Mr. Robot et 30 Rock à partir de cette année 2023. Des séries accompagnées du film « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.