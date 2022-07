HBO Max n’arrivera jamais en France, mais Warner prévoit une autre plateforme

Warner Bros. Discovery a annoncé arrêter le déploiement mondial de HBO Max, le service de streaming n'arrivera pas en France. À la place, le conglomérat prévoit de le fusionner avec Discovery+, sans qu'on en sache beaucoup plus.

Warner Bros. Discovery (WBD), immense conglomérat des médias, du divertissement et du cinéma, a indiqué à Television Business International (TBI) que le déploiement mondial de HBO Max était annulé. Ce, alors même que la plateforme de streaming (encore une) devait débarquer en France en 2023, avec entre autres un abonnement comprenant de la publicité.

HBO Max va disparaître…

En avril dernier, on apprenait la fusion entre Warner Bros. et Discovery de 43 milliards de dollars. Suite à cette opération, les plans du groupe ont bien changé, tout comme la direction. HBO Max devait être lancé en Islande, en Turquie, en Grèce et dans les pays baltes, mais ce ne sera pas le cas. D’ailleurs, WBD avait réalisé une vague d’embauches pour « développer et produire des programmes originaux français pour HBO Max ». L’ancienne directrice exécutive de Canal+, Vera Pelketian, et Clémentine Bobin d’Arte France avaient rejoint le groupe.

Si le déploiement du service est suspendu, il semblerait que le développement des contenus originaux se poursuive sans qu’il soit affecté, tout comme en Espagne. Néanmoins, ce n’est pas le cas dans les pays nordiques, en Europe centrale, aux Pays-Bas et en Turquie où il est suspendu. TBI précise aussi que « Certaines émissions européennes et américaines sont également supprimées de HBO Max dans le monde, notamment le drame hongrois The Informant, la comédie suédoise Lust et Kamikaze au Danemark ».

Warner Bros. Discovery prévoit en fait de fusionner HBO Max avec Discovery+, plateforme de streaming qui appartenait à Discovery (c’est logique) avant la fusion.

Mais pas Discovery+ (en tout cas pas pour l’instant)

Cependant, d’un autre côté, le déploiement de Discovery+ se poursuit. Le service de SVoD a même été lancé en Allemagne et en Autriche la semaine dernière. Selon les informations de TBI, Discovery+ arriverait dans d’autres pays et le groupe adopterait « des stratégies différentes pour les deux services distincts avant qu’ils ne soient finalement fusionnés ».

S’il n’a pas encore de nom, on sait déjà que ce service unifié sera lancé en France, sans que WBD ne confirme de date.

