Ça y est, (HBO) Max est disponible en France : voici les offres à retenir

Comme prévu, la plateforme SVoD de HBO, Max, est arrivée ce mardi 11 juin en France avec plusieurs contenus alléchants dans son catalogue. Voici les offres à connaître pour en profiter.

On s’y préparait, c’est désormais fait. Max, la plateforme de streaming de HBO est maintenant disponible en France. Un nouveau service SVoD qui vient s’inviter aux côtés des géants du milieu tels que Netflix. Chez Frandroid, nous avions déjà pu tester l’interface de Max afin de vous partager nos premières impressions. Désormais, c’est à vous d’aller découvrir tout cela.

Nous pouvons confirmer la disponibilité du service sur le Play Store pour Android et sur l’App Store pour iOS.

(HBO) Max sur l'App Store français (HBO) Max sur le Play Store français

L’app se déploie aussi du côté des TV et nous avons pu observer sa disponibilité sur des modèles de Samsung et de LG.

HBO Max sur un TV Samsung HBO Max sur un TV LG

Or, il faut savoir que ce nouvel acteur du marché mise particulièrement sur un catalogue fourni et alléchant. Entre la saga Harry Potter, des longs-métrages de l’univers DC Comics, la série iconique Friends ou le mastodonte Game of Thrones, Max a plus d’une corde à son arc pour séduire le public. D’autant plus que le service a soigné son timing en se rendant disponible juste à temps pour la très attendue saison 2 de House of the Dragon à retrouver évidemment sur la plateforme de HBO.

Les offres de (HBO) Max

Il existe trois formules sur Max que vous pouvez décider de payer chaque mois ou à l’année.

Basic avec pub à 5,99 €/mois (ou 59,90 €/an) : 2 appareils en simultané, qualité Full HD et annonces publicitaires.

2 appareils en simultané, qualité Full HD et annonces publicitaires. Standard à 9,99 €/mois (ou 99,90 €/an) : 2 appareils en simultané, qualité Full HD, 30 téléchargements, accès à Warner TV, TCM Cinéma et d’autres chaînes.

2 appareils en simultané, qualité Full HD, 30 téléchargements, accès à Warner TV, TCM Cinéma et d’autres chaînes. Premium à 13,99 €/mois (ou 139 €/an) : 4 appareils en simultané, qualités 4K UHD et Dolby Atmos si disponibles, 100 téléchargements, accès à Warner TV, TCM Cinéma, etc.

(HBO) Max dans myCanal et Amazon Prime Video

Vous pouvez aussi accéder au catalogue de Max via votre offre myCanal — si vous en avez une.

(HBO) Max disponible dans myCanal

L’intégration sur la plateforme de Canal+ est d’ores et déjà effective, il ne reste plus qu’à en profiter.

Le Pass Warner d’Amazon Prime Video donne aussi accès aux contenus de Max, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, si la nouvelle offre est bien proposée sur l’interface de la plateforme, un message d’erreur s’affiche lorsqu’on tente d’y accéder. Nul doute que cela ne tardera pas à être réglé.

