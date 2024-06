(HBO) Max, c’est pour bientôt en France : pensez-vous vous abonner ?

Allez-vous vous abonner à la nouvelle plateforme SVoD, Max, lancée par HBO ? C'est la question de notre sondage de la semaine en attendant l'arrivée imminente du service en France.

Max, la plateforme propulsée par HBO, arrive bientôt en France pour se frotter aux géants du SVoD comme Netflix. Rendez-vous est donné le 11 juin 2024 pour l’Hexagone.

Avec des franchises comme Harry Potter et des films de DC Comics, mais également avec des séries célèbre allant de Friends à Euphoria, Max compte séduire avec un catalogue fourni. D’ailleurs, le lancement en France sera notamment marqué par la sortie de la deuxième saison de House of the Dragon, de quoi potentiellement faire craquer certaines personnes.

Côté tarif, comptez sur un abonnement basique avec publicités à 5,99 euros, une offre Standard à 9,99 euros par mois et une formule Premium (4K UHD, Dolby Atmos…) à 13,99 euros par mois. En plus de cela, Max s’invite dans les offres de Canal+ et sera disponible via le Pass Warner d’Amazon Prime Video.

Un événement majeur en somme pour ce secteur et qui motive donc notre question pour notre sondage hebdomadaire.

Pensez-vous vous abonner à (HBO) Max ?

Notre question est toute simple. Pensez-vous souscrire un abonnement à Max quand ce sera disponible en France ? Pour répondre, servez-vous du module ci-dessous.

Oui et durablement

Oui juste pour tester/pour House of the Dragon

Non

Je ne sais pas

Vous pouvez évidemment apporter quelques précisions à vote réponse dans la section des commentaires.