Disney+ adopte enfin le HDR10+, à la traîne de la concurrence

À l’occasion du CES 2025 de Las Vegas, HDR10+ Technologies a annoncé que Disney+ allait rejoindre la cohorte de services de streaming utilisant sa technologie. Une bonne nouvelle pour nombre de spectateurs, notamment ceux possédant des téléviseurs ne prenant pas en charge le Dolby Vision.

Disney+ adopte enfin le HDR10+ ! // Source : Thibault Penin via Unsplash

Difficile de passer à côté du HDR. Si les fabricants de téléviseurs ne manquent pas de préciser quand leurs appareils prennent en charge cette technologie, les services de streaming se doivent de leur emboîter le pas. Et pour cause, les Dolby Vision, HDR10 et autre HLG promettent des expériences de visionnage plus impressionnantes et (normalement) plus plaisantes.

Mais voilà, la prolifération des normes HDR fait que nous ne sommes pas tous égaux, car nos écrans et services préférés ne les supportent évidemment pas tous. C’est notamment le cas des téléviseurs du géant sud-coréen Samsung, qui boudent encore le Dolby Vision au profit du HDR10+.

Cela signifie que vous ne pouvez pas regarder vos programmes favoris sur Disney+ avec votre téléviseur Samsung actuel dans ce cas le HDR à de mieux à offrir. En effet, le service de streaming américain ne diffuse ses programmes qu’en Dolby Vision et HDR10, ce dernier étant moins performant que le HDR10+.

Star Wars et la saga Marvel, bientôt diffusés en HDR10+

Heureusement, cette situation va bientôt changer. Lors du CES 2025, à Las Vegas, le groupe derrière le développement du HDR10+ a annoncé que Disney allait enfin sauter le pas avec son service de streaming. Le géant du divertissement rejoint ainsi d’autres grands noms du secteur, dont Prime Video, Apple TV+, Paramount+ ou encore YouTube.

Il n’a cependant pas été précisé quand le standard sera déployé sur Disney+, précise TheDesk.net. Espérons que cela ne tardera pas, car même si Samsung a fait un pas vers le Dolby Vision, l’entreprise semble vouloir poursuivre la promotion du HDR10+, une technologie qu’elle a elle-même contribué à développer. Et qui a surtout l’avantage d’être exempte de frais de licence.

Le HDR10+ commence bien l’année 2025

Le CES 2025 a également été l’occasion pour HDR10+ Technologies d’annoncer d’autres développements. Comme le rapporte MediaPlayNews, Electronic Arts a décidé d’adopter le standard HDR10+ Gaming pour son récent Dragon Age : The Veilguard. Une fois de plus, les possesseurs de moniteurs Samsung, notamment ceux de la gamme Odyssey, devraient être les grands gagnants.

Une trentaine de GPU de la gamme ARC d’Intel vont aussi s’ajouter à la liste des appareils compatibles, tout comme les écrans de Panasonic Avionics, destinés aux systèmes de divertissements dans les avions de ligne. Une belle avancée pour le HDR10+, qui compterait désormais près de 160 partenaires et plus de 13 000 produits compatibles.