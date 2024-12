Coup de tonnerre : du Dolby Vision sur des écrans Samsung… en voiture

Samsung Display et Dolby Laboratories ont annoncé ce 19 décembre 2024 un partenariat stratégique visant à intégrer la technologie Dolby Vision aux écrans OLED automobiles. Un premier pas avant une intégration sur les futurs TV et vidéoprojecteurs de la marque ? Beaucoup en rêve.

C’est un véritable coup de tonnerre que cette annonce fait retentir dans le secteur de l’affichage, puisque Samsung Display, fabricant de panneaux pour l’industrie vidéo, mais également pour les automobiles et le marché de la mobilité (smartphones, tablettes et autres) vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec la société Dolby Laboratories. Cette dernière propose notamment la technologie vidéo Dolby Vision (mais aussi le traitement audio Dolby Atmos).

Selon le communiqué, cette collaboration permettra aux constructeurs automobiles d’implémenter plus facilement des écrans OLED Samsung préréglés pour le Dolby Vision.

On pourra profiter du Dolby Vision en voiture…

Jusqu’ici Samsung avait toujours refusé de payer la licence qui permet d’exploiter la technologie Dolby Vision sur ces écrans, de que soit leur taille et leur utilisation, y compris pour les smartphones. Or, avec cette collaboration, Samsung Display prévoit de présenter cette nouvelle expérience automobile lors du CES 2025 à Las Vegas en janvier. Un espace d’exposition dédié permettra aux visiteurs de découvrir cette innovation en avant-première.

Selon Yong-seok Choi, directeur exécutif des ventes chez Samsung Display. « Grâce à cette collaboration, Samsung consolidera son leadership technique sur le marché des écrans automobiles et établira de nouvelles normes en matière de qualité d’affichage. »

Rappelons que le format vidéo Dolby Vision est une technologie HDR dynamique prenant en compte les métadonnées des médias (comme le HDR10+) avec un débit maximal de 12 bits (contre 10 bits pour le HDR10+ qui est soutenu par Samsung).

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) testés en 2024 ?

…, mais pas à la maison ?

Donc cela semble bien parti pour que nous puissions bientôt profiter du Dolby Vision dans nos voitures (équipés d’écrans Samsung Display), mais du coup, on pense immédiatement à la prochaine étape. En effet, impossible de ne pas imaginer l’intégration de cette technologie sur les téléviseurs et les vidéoprojecteurs de la marque sud-coréenne qui s’est, jusqu’ici, toujours refusé de payer la licence à Dolby Laboratories, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit.

Rappelons que Samsung est à l’origine du consortium autour du format HDR10+ qui compte la plupart des marques de produits vidéo. Mais il faut aussi admettre que le format Dolby est aujourd’hui beaucoup plus répandu au sein des studios de cinéma et de production de séries, et donc par extension sur les téléviseurs et vidéoprojecteurs de la quasi-totalité des marques, sauf chez Samsung. Ainsi, les disques Blu-ray proposant du Dolby Vision sont bien plus nombreux que ceux qui supportent le format HDR10+ bien que l’un n’empêche pas l’autre. En outre, de plus en plus de contenus disponibles sur les plateformes de streaming sont au format Dolby Vision.

En mode Dolby Vision Filmmaker

Alors verrons-nous prochainement des téléviseurs et vidéoprojecteurs Samsung compatibles Dolby Vision ? Peut-être aurons-nous une réponse lors du prochain CES 2025 sur les prochaines séries TV, dont la plupart des références sont maintenant connues, à moins que cela soit un premier pas avant des modèles dans les années à venir ou pas…