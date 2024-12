Coup de tonnerre dans le PAF : Canal+ retire ses chaînes payantes de la TNT !

Le groupe Canal+ a confirmé le retrait de ses quatre chaînes payantes de la TNT à partir de juin 2025. Cette décision historique concerne Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète, laissant uniquement CNews et CStar sur le réseau hertzien gratuit.

Cette transformation majeure touchera environ 700 000 abonnés encore dépendants de la TNT. Pour assurer la continuité du service, le groupe s’engage à fournir les équipements nécessaires permettant l’accès aux programmes via d’autres modes de diffusion : satellite, ADSL, fibre, ou l’application Canal+ sur les écrans connectés.

Derrière ce coup d’éclat se cache une réaction à plusieurs contraintes réglementaires et financières. Le groupe fait notamment face à une augmentation de sa taxe versée au Centre national du cinéma (CNC) et à une possible remise en question de sa TVA réduite. Mais c’est surtout le retrait de l’agrément de C8 par l’Arcom, suite aux nombreux dérapages de l’émission de Cyril Hanouna ayant entraîné 7,6 millions d’euros d’amendes, qui semble avoir catalysé cette décision.

Clap de fin pour Canal+ sur la TNT

Cette décision, attendue depuis plusieurs années, s’inscrit surtout dans une stratégie plus large de transformation numérique. Présent dans 52 pays avec 26,8 millions d’abonnés dont deux tiers hors de France, Canal+ se prépare à une introduction en bourse à Londres le 16 décembre, sous l’égide de sa maison-mère Vivendi.

Pour le paysage audiovisuel français, ce retrait libère des créneaux sur le réseau TNT, ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux acteurs. Il est aussi possible que Canal+ ait décidé de mieux suivre les modes de consommation télévisuelle, les spectateurs privilégiant de plus en plus les solutions numériques aux modes de diffusion traditionnels.

La TNT, qui reste le seul moyen de réception pour environ 20 % des foyers français équipés d’un téléviseur, voit ainsi son offre payante considérablement réduite.