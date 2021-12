Samsung annonce le HDR10+ GAMING, encore une nouvelle norme

Samsung profite des derniers jours de l'année 2021 pour dévoiler le HDR10+ GAMING. Cette nouvelle norme sera présente sur toutes les gammes 2022 de téléviseurs et d'écrans PC.

Accrochez-vous à quelque chose. Après le HDR, HDR10, HDR1000, HDR10+, HLG, Dolby Vision… voici le HDR10+ GAMING. Samsung vient d’annoncer cette norme à quelques jours du CES 2022.

Lorsque vous jouez, beaucoup, il faut aussi vérifier un certain nombre de paramètres pour avoir les conditions idéales : Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, Adaptive Sync, VRR… et le fameux HDMI 2.1 si vous voulez jouer en 4K à 120 ips. Et encore, cela signifie pas que vous jouerez dans les meilleures conditions. Il faut que le processeur du téléviseur supporte tout ça, car ce n’est pas si la totalité de ces termes apparaissent sur une fiche technique que vous pourrez en profiter en même temps.

Bref, voici une nouvelle norme à connaître, le HDR10+ GAMING.

HDR10+ GAMING, du HDR optimisé pour les jeux

Samsung veut simplifier les choses avec le HDR10+ GAMING. L’objectif est d’optimiser la luminosité avec un étalonnage automatique. Pour le moment, on a peu de détail technique sur les performances attendues et les exigences techniques de cette norme.

On sait que l’ensemble de la gamme 2022 de téléviseurs et de moniteurs de jeu de Samsung prendra en charge la norme HDR10+ GAMING. Il y aura, sans aucun doute, une nouvelle gamme Neo QLED de Samsung avec la série TV Q70 et supérieure et des moniteurs de jeu Odyssey. On aura tout ces détails au CES 2022.

Quant à la compatibilité de l’autre côté… Samsung n’a évoqué aucune console de jeu. Son seul partenaire, pour le lancement de cette nouvelle norme, est Nvidia. En effet, les gammes de cartes graphiques RTX 30, RTX 20 et GTX 16 seront compatibles.

Dans tous les cas, Samsung continue de promouvoir son format HDR10+ qui fait face au Dolby Vision. En axant la bataille sur le gaming, le groupe coréen tente également d’aller sur le terrain d’une autre bataille qui se joue entre les fabricants de téléviseurs.

