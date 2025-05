En collaboration avec l’équipe eSport de Squeezie, Gentle Mates, l’écran PC TCL QD mini-LED 300 Hz est en promo pour son lancement

TCL, en partenariat avec Gentle Mates, propose un écran PC gaming de qualité, le modèle 24G645 qu’il est possible d’avoir pour moins de 300 euros avec un code promo spécial.

TCL 24G645 // Source : TCL

Vous connaissez sûrement TCL, la marque de TV qui propose des écrans de qualité. Peut-être connaissez-vous moins Gentle Mates, l’équipe de sport électronique présidée par Squeezie, Gotaga et Brawks. Et bien les deux sont main dans la main pour proposer l’écran TCL 24G645, une dalle PC orientée pour les gamers exigeants, avec des specs techniques élevées. Pour un prix dans la veine de ce que propose la marque, c’est-à-dire pas trop élevé, surtout avec le code promo qui accompagne sa sortie. Qui fait que vous avez 32,53 euros de moins à payer dessus.

Les points forts du TCL 24G645

Son taux de rafraîchissement natif de 300 Hz

Le rétro-éclairage QD-Mini LED offre des contrastes plus précis

Une seule toute petite milliseconde de latence

L’écran TCL x Gentle Mates 24G645 est lancé depuis le 25 mai 2025 pour 329,99 euros. Pour fêter ça, Darty propose le code promo 10M8 pour économiser 10 %, ce qui le fait passer à 297,46 euros.

Un écran de compétition pour tout le monde

Avec le 24G645, TCL propose un écran Full HD en 24 pouces, mais pas n’importe lequel. Ce modèle mise sur un taux de rafraîchissement de 300 Hz, une dalle Fast-IPS ultra-réactive (1 ms GtG), et un rétroéclairage QD-Mini LED de 7ᵉ génération. Difficile de trouver mieux, surtout avec 180 zones de gradation locale pour améliorer le contraste et limiter le blooming.

La collaboration avec Gentle Mates n’est pas anecdotique : les spécifications ont été définies avec des joueurs pro pour coller aux besoins du terrain. Résultat : un écran conçu pour la réactivité, mais qui ne néglige pas les détails visuels. Le DisplayHDR 600 et la bonne couverture colorimétrique (97 % DCI-P3) ajoutent une vraie plus-value, surtout pour un écran Full HD. Sans compter que l’image des M8tes est suffisamment bonne pour générer de la confiance.

Un format compact pour un look plutôt passe-partout

Le TCL 24G645 ne révolutionne pas le design, mais reste sobre et passe-partout. Il propose des lignes épurées et va à l’essentiel pour la connectique : vous avez deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et une sortie casque. Pas de haut-parleur intégré, c’est un peu dommage, heureusement qu’il y a la petite prise casque. Même si rien ne vaudra des haut-parleurs externes ou une barre de son.

L’écran semble donc être un choix judicieux pour le gaming, même s’il ne propose « que » de la Full HD. À l’heure ou d’autres marques proposent de la 2K, voire de la 4K, TCL fait le choix de rester sur de la Full HD pour optimiser le rafraîchissement et la latence. Un bon compromis pour le prix, qui permet de profiter de bonnes performances globales.

