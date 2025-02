Aujourd’hui seulement, le TV TCL QD-Mini LED 4K de 65″ est 330 € moins cher qu’à sa sortie

Avec ce téléviseur connecté 4K version 65 pouces, TCL tente de jouer sur tous les terrains du divertissement et le fait plutôt bien, puisqu’il a obtenu la note de 8/10, et que son prix est au plus bas aujourd’hui seulement grâce à un code promo chez Rakuten.

TCL C805 QD-Mini LED 4K

TCL continue d’alimenter le marché avec ses téléviseurs à l’excellent rapport qualité/prix, en témoigne ce modèle 65 pouces de la série C80 qui prend sa place entre la C845 qui brille (c’est le cas de le dire) pour sa très grande luminosité, et la C745 qui elle, est un peu moins brillante. C’est un téléviseur avec une grande composante gaming, puisqu’il peut aller jusqu’à 144 images/seconde. Sans oublier l’interface Google TV pour accéder à toutes vos plateformes de streaming préférées. Ce téléviseur se décline en plusieurs tailles, de 50 à 98 pouces, mais c’est la version 65 pouces qui est à retrouver à 669 euros chez Rakuten ce dimanche 9 février uniquement.

Les points forts du TCL 65C805

La compatibilité HDR10+ et Dolby Vision IQ

Les couleurs restent très fidèles, même en mode jeu

Une dalle 144 Hz, compatible VRR et ALLM avec une faible latence

La TCL 65C805 a été mise sur le marché en juillet 2023 au prix de 999 euros. Une somme symbolique qui s’est effritée au fil du temps, jusqu’à tomber à 699 euros chez Rakuten, et même 669 euros avec le code RAKUTEN30 valable seulement ce dimanche. En plus, le vendeur est Boulanger, la célèbre enseigne, donc la transaction est on ne peut plus sûre.

Une TV Mini-LED performante et abordable

TCL propose avec son 65C805 un téléviseur Mini-LED avec une dalle VA qui profite d’un rétroéclairage Mini-LED et de la technologie Quantum Dots. Avec ça, vous avez des contrastes élevés et les couleurs sont plus vives, même quand vous passez en mode gaming. Il est compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision IQ, qui permettent une gestion correcte des noirs et une luminosité convenable. La présence du chipset AiPQ 3.0 améliore le traitement des images pour limiter le blooming et offrir une bonne mise à l’échelle. Par contre, la luminosité maximale reste inférieure à celle des modèles plus haut de gamme comme la série C845, ce qui peut affecter l’expérience HDR dans les environnements très lumineux.

Le design de ce modèle est sobre, avec un châssis en plastique et un pied central en métal qui assure une bonne stabilité. L’écran est entouré de fines bordures métalliques pour maximiser l’immersion. Cependant, l’épaisseur de l’écran reste importante par rapport à un modèle OLED, et l’absence d’un caisson de basses dédié limite la profondeur sonore malgré la présence d’un système audio Onkyo.

Des performances et une connectivité optimisées pour le gaming

Le TCL 65C805 s’adresse aux amateurs de jeux vidéo avec sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et ses ports HDMI 2.1 compatibles VRR et ALLM. Elle affiche un faible input lag, idéal pour les jeux un peu nerveux. D’ailleurs, vous profitez de quatre ports HDMI 2.1, avec la compatibilité eARC sur le HDMI 4. Il n’y a qu’un seul port USB, en 3.0 toutefois, pour lire vos fichiers personnels. Et bien sûr, le Bluetooth et le WiFi pour relier un casque, des écouteurs, un clavier, une manette et accéder à l’interface connectée.

Un mot sur l’interface : Google TV assure une navigation fluide et un accès rapide aux principales applications de streaming. L’intégration de Chromecast et AirPlay 2 permet d’envoyer du contenu depuis un smartphone ou une tablette, et la compatibilité avec Google Assistant et Alexa vous laisse utiliser le contrôle vocal. Un carton jaune sur l’efficacité énergétique classée G peut être un frein si vous êtes soucieux de votre consommation électrique.

Si vous souhaitez quelques précisions sur ce téléviseur, vous pouvez consulter notre test du TCL55C805, de la même gamme. Les remarques et spécifications s’appliquent au TCL 65C805 de ce bon plan.

