La prochaine AMD Radeon RX 9060 XT aura de sérieux atouts face à Nvidia

AMD s’apprête à lancer sa nouvelle carte graphique Radeon RX 9060 XT avec une particularité notable : elle sera disponible en versions 8 Go et 16 Go de VRAM, pour une plus grande polyvalence sur le segment entrée et milieu de gamme.

Chloé Pertuis pour Frandroid

Bonne nouvelle pour les futurs clients d’AMD, l’entreprise va opter pour une stratégie de double configuration mémoire sur sa prochaine Radeon RX 9060 XT, qui la placera en position avantageuse sur le marché des cartes graphiques milieu de gamme.

En proposant une variante à 16 Go, AMD répond aux besoins croissants des jeux modernes en termes de mémoire vidéo, tout en maintenant une option plus abordable à 8 Go. Cette approche est similaire à celle de Nvidia, qui proposera sans doute une RTX 5060 Ti en version 16 Go de RAM.

Selon Videocardz, les deux versions de la RX 9060 XT utiliseront de la mémoire GDDR6 cadencée à 20 Gbps sur un bus 128 bits. Bien que ce bus soit plus étroit que celui de certains modèles précédents, la vitesse de la mémoire devrait compenser en partie cette limitation. Nvidia aura sur ce point un temps d’avance avec l’adoption d’une mémoire GDDR7 bien plus rapide.

Une carte pensée pour le futur du gaming

Au-delà de la mémoire, la RX 9060 XT se positionnera comme une carte graphique qui ne devrait pas être obsolète dès l’année prochaine. Elle intégrera les dernières technologies d’AMD, notamment des performances améliorées en ray-tracing et en intelligence artificielle, pour rivaliser avec la série GeForce RTX 5060 de Nvidia.

La carte sera équipée d’un connecteur d’alimentation 8 broches et nécessitera une alimentation de 500 W, suggérant une consommation électrique maîtrisée. Côté connectique, elle offrira un port HDMI 2.1 et deux ports DisplayPort 2.1a, assurant une compatibilité avec les écrans les plus récents.

Le lancement de la RX 9060 XT est prévu pour le deuxième trimestre 2025, probablement en avril ou mai. Après le lancement réussi des RX 9070 et 9070 XT, AMD doit maintenant annoncer les cartes moins chères, mais nous n’avons encore aucune idée de leurs prix.