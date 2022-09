Nvidia perd un de ses plus importants partenaires sur fond de crise de confiance

Une enquête de GamerNexus affirme que EVGA, l'un des plus importants partenaires de Nvidia, opère un changement radical. L'entreprise taïwanaise quitte le marché de la carte graphique.

Une enquête affirme qu’EVGA, 20 ans sur le marché des GPU et l’un des plus grands partenaires de Nvidia, a décidé de quitter complètement le secteur des cartes graphiques.

EVGA ne veut plus concevoir de cartes graphiques

En tant que l’une des marques les plus importantes, leader du marché américain dans le secteur des cartes graphiques, sa sortie du marché aura d’énormes conséquences à l’avenir. EVGA continuera à vendre son offre actuelle de cartes graphiques, mais ne commercialisera pas de nouveau matériel alors que Nvidia va lancer sa nouvelle génération de GPU GeForce RTX 40.

L’enquête provient de GamersNexus, une source fiable, qui a réalisé une vidéo 30 minutes sur le sujet. La vidéo cite des entretiens directs avec des dirigeants d’EVGA et cite le fondateur et PDG, Andrew Han, ainsi que le directeur de la marque, Joe Darwin.

La politique de Nvidia est pointée du doigt

Au cours des échanges organisées par GamerNexus, on comprend mieux les motivations d’EVGA. D’après cette enquête, la décision n’est pas basée sur les finances du groupe taïwanais, mais plutôt sur le respect.

C’est la politique de Nvidia qui est pointée du doigt. EVGA reprocherait à Nvidia de ne pas assez communiquer avec ses partenaires sur sa stratégie et ses produits en amont des lancements. De plus, les cartes Founders Edition (les cartes de référence de Nvidia) vendues à un prix plancher sont également très critiquées.

Selon EVGA, le mécontentement n’est pas récent entre Nvidia et son fournisseur. Apparemment, les discussions se sont tendues dès avril de cette année.

Contrôler les prix en contrôlant les partenaires

EVGA affirme aussi que Nvidia empêche ses partenaires de vendre des cartes aux distributeurs en dessous des prix planchers pour certains modèles et au-dessus des prix plafonds pour d’autres. Cette pratique viserait à maintenir des prix hauts, mais EVGA assure que cette politique l’a empêché de créer des produits haut de gamme à des tarifs plus accessibles.

Selon GamersNexus, EVGA a pris la décision de quitter complètement le marché des cartes graphiques, et de ne pas simplement se séparer de Nvidia comme partenaire commercial. L’entreprise taïwanaise a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt à concevoir de nouvelles cartes graphiques basées sur des puces d’AMD ou du nouveau concurrent Intel.

Chez EVGA, les cartes graphiques Nvidia représentent 78 % de son chiffre d’affaires. On retrouve également des alimentations, et différents autres composants hardware. EVGA va donc devoir réduire ses activités et se séparer de nombreux salariés.

