Nikon frappe un grand coup en rachetant l’une des références des caméras cinéma

RED Digital Cinema, spécialiste des caméras de cinéma numérique, rejoint le géant japonais Nikon.

C’est officiel, le géant japonais Nikon vient de racheter RED Digital Cinema, une entreprise américaine spécialisée dans les caméras de cinéma numérique haut de gamme. Cette acquisition marque un tournant dans l’industrie de la capture et du traitement d’images, et laisse présager de belles collaborations entre les deux entreprises.

Qui est RED ?

Fondée en 2005 par Jim Jannard, le créateur d’Oakley, RED Digital Cinema s’est rapidement imposée comme une référence dans le domaine des caméras de cinéma numérique. Grâce à ses produits performants, l’entreprise a su séduire les professionnels de l’audiovisuel en quête de qualité d’image exceptionnelle.

Parmi les produits phares de RED, on retrouve la RED One 4K, une caméra lancée en 2007, qui a démocratisé l’accès à la vidéo en ultra-haute définition. Plus récemment, le V-Raptor X a confirmé la position de l’entreprise sur le marché, en offrant des fonctionnalités avancées (dont de la 8K à 120p) par rapport à la concurrence.

Ce n’était pas gagné

L’histoire de RED Digital Cinema n’est pas sans rebondissements, comme en témoigne la bataille juridique qui l’a opposée à Nikon en 2022. RED accusait alors le géant japonais d’avoir violé ses brevets de compression vidéo dans une mise à jour du micrologiciel de l’appareil photo Nikon Z9. L’affaire s’est finalement soldée par un classement sans suite en avril dernier.

Autre anecdote : RED s’est lancée en 2017 dans la commercialisation d’un smartphone Android, le Hydrogen One. Équipé d’un écran holographique et compatible avec des modules complémentaires modulaires, ce smartphone n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté et a été abandonné un an plus tard.

Si les détails de l’accord n’ont pas été révélés, il est certain que cette opération marque un tournant majeur dans l’histoire du secteur, et de RED évidemment qui bénéficiera désormais du soutien et de l’expertise d’un des leaders mondiaux de l’électronique.

L’expérience de Nikon s’étendra aux caméras cinéma

Par ailleurs, ce rachat permet à Nikon d’étendre son activité au-delà de la photo grand public et professionnelle. Si les boîtiers Nikon proposent bien évidemment des fonctions avancées en vidéo, le constructeur japonais n’a pas de branche cinéma professionnelle, contrairement à ses principaux concurrents : Canon, Sony et Panasonic. En rachetant RED, il met donc un premier pas dans le monde du cinéma, ce qui devrait non seulement accroître son image de marque, mais également lui permettre de profiter du savoir-faire de RED pour ses propres appareils photo et vidéo.

En contrepartie, le communiqué de Nikon indique que ce rachat « permettra le développement de produits innovants dans le marché des caméras numériques de cinéma professionnelles ». On ignore cependant en quoi l’expérience du japonais pourrait permettre des innovations dans ce secteur où RED figure déjà en très bonne position.