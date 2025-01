Leica lance son SL3-S, un nouvel hybride plein format, meilleur sur la vidéo et l’autofocus

Leica vient de présenter son nouveau SL3-S. Destiné en premier lieu aux professionnels, cet hybride de nouvelle génération arrive sur le marché avec un capteur plein format de 24 Mpx seulement. En contrepartie, Leica promet une excellente réactivité, de solides capacités en vidéo et un dispositif d’autofocus amélioré.

Voici le nouveau Leica SL3-S // Source : Leica

C’est officiel, Leica vient de lancer un nouvel appareil hybride plein format : le sobrement nommé SL3-S. Orienté principalement vers la vidéo et la photo d’action, ce modèle se présente comme une version allégée du Leica SL3, du moins à certains égards. Il troque par exemple le capteur 60 Mpx de son grand frère pour un capteur de 24 Mpx seulement.

Optimisé pour la vidéo 6K (5952 x 3968 pixels) à 30p, en exploitant l’intégralité de son capteur 3:2, ou en 4K à 60p, le SL3-S peut notamment enregistrer en format RAW 12-bit, directement sur un SSD au besoin via une connexion USB-C.

Côté photo, Leica nous promet un mode rafale allant jusqu’à 30 images par seconde, avec suivi continu de l’autofocus. La marque compense aussi la faible résolution de son capteur en proposant 779 points d’autofocus à détection de phase, soit plus du double que sur le SL3 (limité à 315 points).

Un appareil qui mise tout sur la vidéo et l’autofocus

Comme le souligne The Verge, ce nouveau Leica SL3-S dispose par ailleurs d’une meilleure détection des objets et d’un suivi de la mise au point amélioré. Il est également capable de réaliser des prises de vue suffisamment rapides pour autoriser la réalisation de composites multi-photos en 48 et 96 mégapixels, le tout sans trépied.

Sur le plan matériel, l’engin embarque un écran tactile inclinable de 3,2 pouces. Il reprend à son compte une bonne partie du design du SL3 classique, avec un châssis globalement identique comprenant notamment deux emplacements pour cartes mémoire (l’un en UHS-II, l’autre en CFExpress Type B).

Plus accessoirement, on y trouve un menu disposant d’un code couleur pratique dans le feu de l’action : rouge pour la photo, jaune pour la vidéo. Leica mise aussi sur un bouton d’alimentation lumineux qui permet à l’appareil de se démarquer… enfin si l’on veut.

Sans surprise avec Leica, ce nouveau SL3-S est par contre un boîtier coûteux. Destiné en premier lieu aux vidéastes professionnels, il s’affiche en France à 5190 euros, nu.