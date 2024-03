Cet appareil photo Leica promet des images ultra détaillées et un autofocus bien plus performant

Leica a dévoilé son nouvel appareil hybride plein format, le Leica SL3, doté d'un capteur de 60 mégapixels et d'un nouveau système d'autofocus.

Alors que des rumeurs insistantes rapportaient l’annonce d’un appareil photo numérique doté d’un capteur moyen format chez Leica en 2024, il faudra encore patienter un petit peu. Cette semaine, la marque allemande a en effet présenté un nouveau boîtier orienté vers les professionnels, mais toujours équipé d’un capteur au format 24 x 36 mm, le Leica SL3.

Comme son nom l’indique, ce nouvel appareil photo hybride vient compléter la gamme SL de Leica en succédant aux Leica SL2 et SL2S. À ce titre, il reprend une ergonomie particulièrement orientée vers les photographes qui recherchent avant tout l’efficacité, avec un grip profond.

Capteur haute définition et autofocus plus réactif

La principale nouveauté de ce nouveau boîtier vient en fait de son capteur. Si Leica conserve le format 24 x 36 mm, il est ici doté d’une définition de 60 millions de pixels qui en fait l’un des appareils photo full frame à la définition la plus élevée, tout comme le Leica M11. À titre de comparaison, le Leica SL2 se limitait quant à lui à 47 mégapixels et le Sony A7R V monte de son côté à 62 mégapixels. Cette définition élevée va surtout avoir un intérêt pour les photographes qui souhaiteraient recadrer dans leur image plus facilement en postproduction, sans pour autant sacrifier la qualité d’image.

L’autre nouveauté du Leica SL3 trouve son origine dans le partenariat entre Leica et Panasonic autour de la monture L. À l’instar de la firme japonaise avec le Lumix S5 II l’an dernier, Leica passe désormais à un système d’autofocus hybride basé non seulement sur la détection de contraste, mais également sur la détection de phase. Alors que le SL2 se limitait à une détection de contraste — avec des soucis de mise au point en photo comme en vidéo avec notamment des balayages — le Leica SL3 promet une mise au point automatique bien plus rapide et précise grâce à cette nouvelle technologie.

Des performances de haute volée, y compris en vidéo

Du côté des performances en prise de vue, le Leica SL3 peut varier d’une sensibilité de 100 à 100 000 ISO (extensible jusqu’à 50 ISO) et à une vitesse d’obturation jusqu’à 1/16 000 s. Pour la rafale, l’appareil est capable de monter jusqu’à 15 images par seconde sans suivi d’autofocus ou 5 images par seconde avec l’obturateur mécanique, avec suivi d’autofocus.

Le Leica SL3 // Source : Leica

Alors que les boîtiers Leica mettent généralement l’accent sur la photo, la vidéo n’est pas en reste sur le Leica SL3, puisque le boîtier est capable de monter jusqu’à un enregistrement en 8K 30p en 4:2:2 10 bits. Il est par ailleurs équipé non seulement d’un emplacement pour carte SD UHS-II, mais également d’un slot pour carte CFexpress type B. Le boîtier embarque également une connectique HDMI et des prises casque et micro, particulièrement adaptées pour la vidéo.

Boîtier de la gamme SL oblige, le Leica SL3 est compatible avec la monture L. Il va donc non seulement profiter des objectifs maison de Leica, mais sera également compatible avec les objectifs plein format de Sigma ou de Panasonic.

Prix et disponibilité du Leica SL3

Le Leica SL3 est disponible depuis ce vendredi. Il est proposé en France au prix de 6800 euros sans objectif.