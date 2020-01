Canon EOS 1D X Mark III officialisé : un boîtier full frame filmant en 5,5K

Trois ans après le Mark II, Canon a dévoilé officiellement ce mardi son nouveau boîtier full frame, le Canon EOS 1D X Mark III. Celui-ci améliore encore la vitesse par rapport à son prédécesseur, et permet notamment de filmer des séquences en 5,5K à 60 images par seconde.

En 2016, Canon lançait son EOS 1D X Mark II, un appareil photo reflex doté d’un capteur plein format conçu pour la vitesse et la photo sportive. Trois ans plus tard, le constructeur japonais vient tout juste de dévoiler son successeur au nom somme toute logique, le Canon EOS 1D X Mark III.

Ce nouveau boîtier reflex semi-professionnel reprend la tendance de son prédécesseur, à savoir un appareil avant tout conçu pour la photo d’action, qu’il s’agisse de sport, d’animaux ou de marmots courant dans tous les sens pendant les vacances. On retrouve ce qui fait la principale caractéristique de la gamme 1D de Canon, à savoir un capteur full frame de 24×36 mm, ici capable d’enregistrer des photos de 20,1 mégapixels et associé à un nouveau processeur d’image Digic X.

Canon affirme par ailleurs avoir considérablement amélioré les performances autofocus de son capteur qui permet toujours la détection de visage ou des yeux, mais propose désormais trois fois plus de points d’autofocus que sur l’ancien modèle, avec désormais 191 collimateurs, dont 155 croisés. Toujours pour permettre une prise de vue la plus rapide possible, le Canon 1D X Mark III peut enregistrer jusqu’à 16 images par seconde en mode rafale et même passer à 20 images par seconde en activant le mode Live View. L’appareil propose une sensibilité allant de 100 à 102 400 ISO, mais peut aller jusqu’à 50 – 819 200 ISO en mode étendu.

L’accent mis sur la vidéo

Canon a également fait des progrès sur la vidéo avec son nouveau boîtier. L’EOS 1D X Mark III peut en effet tourner des séquences 4K à 60 images par seconde et est également capable de filmer en RAW en 5,5K (5472×2886), toujours à 60 images par seconde en 12 bits. Le capteur est également stabilisé sur cinq axes, y compris en vidéo, pour des mouvements fluides.

Concernant le boîtier, le Canon EOS 1D X Mark III propose des touches rétroéclairées et intègre des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth ainsi qu’une puce GPS pour la géolocalisation des clichés dans les données EXIF.

Bien évidemment, le Canon EOS 1D X Mark III est un appareil haut de gamme et cela se ressent aussi sur son tarif. Il sera ainsi proposé dès le 13 février prochain en France au prix de 7299 euros sans objectif. Pour rappel, le Mark II dévoilé il y a trois ans était proposé à son lancement à 6350 euros.