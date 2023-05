Avec Magic Editor, Google Photos va imaginer ce qui se cache derrière vos photos

Google Photos va pouvoir modifier vos photos intelligemment, même en rajoutant des éléments à une photo, ou en les modifiant.

À l’occasion de la conférence Google I/O, la firme de Mountain View a fait le plein d’annonces concernant l’intelligence artificielle. L’une d’entre elles concerne Google Photos avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Magic Editor.

Plus loin que la gomme magique

Google proposait déjà plusieurs outils basés sur l’intelligence artificielle dans son service d’hébergement et de retouche de photos. Désormais, la firme va aller un peu plus loin dans ce domaine. Google s’appuie en effet sur son savoir faire déjà développé avec la « gomme magique » (magic eraser) pour proposer des outils de retouche plus profonds basés sur l’intelligence artificielle.

Ce nouvelle fonction, baptisée Magic Editor, va permettre aux utilisateurs de modifier de nombreux éléments de leurs photos. Là où Magic Eraser se contentait de supprimer des éléments d’une photo, ou d’en changer la teinte, le Magic Editor va permettre de déplacer des objets — quitte à imaginer ce qui pouvait être placé derrière — en changer la taille, modifier la météo dans le ciel ou même rajouter des éléments pour compléter une image.

Sunder Pichai s’est contenté d’annoncer un déploiement de son Magic Editor « plus tard dans l’année », sans davantage de précision. On ignore par ailleurs si cette fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs de Google Photos, uniquement pour les abonnés à Google One ou seulement sur les smartphones Google Pixel.

