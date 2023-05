Google Pixel 7a officialisé : la fin des compromis… ou presque

Le Google Pixel 7a a été officiellement présenté. Ce smartphone à 500 euros environ propose un écran Oled 90 Hz, un capteur photo de 64 Mpx et de la recharge sans fil.

Ça y est ! Le Google Pixel 7a a été officiellement présenté lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O 2023. Comme ses prédécesseurs de la gamme A, ce nouveau smartphone veut proposer une expérience Android aux petits oignons, mais à un tarif plus abordable que les modèles phares que sont les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Ainsi, ce Google Pixel 7a promet de rectifier le tir sur quelques aspects frustrants du Pixel 6a de l’année dernière. Un programme alléchant sur le papier, mais qui engendre aussi une augmentation du prix.

Bonjour l’écran 90 Hz

Côté design, il y a assez peu de choses à dire. L’ADN de Google est bien présent sur ce Pixel 7a avec la fameuse barre photo traversant le dos du smartphone sur toute sa largeur. S’y logent deux caméras et un flash LED.

À l’avant, formule classique : un écran plat percé d’un poinçon centré. La dalle Oled et Full HD+ de 6,1 pouces réserve une bonne nouvelle : un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une bonne fluidité. La précédente génération était bloquée à 60 Hz et souffrait grandement de la comparaison avec la concurrence à ce niveau-là.

Le géant de Mountain View assure aussi que la luminosité maximale grimpe de 25 % d’une génération à l’autre.

Une caméra plus musclée

Chaque fan des smartphones Pixel vous le dira : Google sait soigner son expérience photo entre algorithmes sophistiqués et fonctionnalités en pagaille.

Le Google Pixel 7a ne déroge pas à la règle et affiche même ses ambitions en la matière. Il se dote ainsi d’un capteur photo principal de 64 Mpx (contre 12,2 Mpx sur le 6a). Comptez également sur un ultra grand-angle de 13 Mpx.

Vous avez par ailleurs droit à la fonction Super Res Zoom jusqu’à x8. C’est-à-dire que le Google Pixel 7a promet de maintenir une très bonne qualité d’image sur les grossissements x8 quand bien même nous n’avons pas affaire à un zoom optique.

Notez aussi que la Gomme magique ou l’option Unblur sont disponibles sur ce smartphone. Côté vidéo, le capteur principal permet de filmer jusqu’en 4K à 60 FPS. Toutefois, il faut savoir que toutes les caméras du Pixel 7a savent filmer en 4K à 30 images par seconde, même celle dédiée aux selfies.

Face Unlock est enfin là

Parlons-en justement, de la caméra selfie. Elle a une définition de 13 Mpx, mais la vraie information réside dans le fait qu’elle permet enfin de profiter de la reconnaissance faciale. Vous pouvez ainsi déverrouiller le Google Pixel 7a avec votre visage grâce à Face Unlock.

Alors qu’il ne s’agit pas d’une solution 3D plus sophistiquée, Face Unlock était indisponible sur le Pixel 6a.

La recharge sans fil débarque

Le Google Pixel 7a est équipé d’une batterie de 4385 mAh qui peut se recharger jusqu’à 18 W avec un câble. La recharge sans fil fait par ailleurs ses premiers pas dans la gamme Pixel A. Ici, on peut monter jusqu’à 7,5 W en wireless.

Du reste, sachez que le Pixel 7a est animé par une puce Google Tensor G2 comme les Pixel 7, mais la puissance devrait être moindre. Le SoC est aidé par 8 Go de RAM et un espace de stockage interne de 128 Go.

Un prix en hausse

Le Google Pixel 7a est déjà disponible et mis en avant sur le site officiel de Google. Vous le trouverez également chez Fnac Darty, Boulanger, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Auchan, Carrefour, Cdiscount et Amazon.

Il se décline en quatre coloris : charbon, océan, neige et corail. Quid du prix officiel : le Google Pixel 7a coûte 509 euros, soit une cinquantaine d’euros de plus que le précédent modèle.

NB. Notre journaliste Omar participe à la Google I/O à Mountain View dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Google.

