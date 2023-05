Google Pixel Tablet : on sait désormais tout avant son lancement, sa fiche technique, son prix et sa disponibilité

On savait déjà beaucoup de choses, désormais on sait tout de la Google Pixel Tablet... grâce à Amazon.

Alors que les rumeurs autour du Pixel 7a et la confirmation du Pixel Fold ont fait couler beaucoup d’encre, c’est maintenant la Pixel Tablet qui fait parler d’elle à quelques jours de la Google I/O.

Bien que Google ait officialisé cette tablette l’année dernière, les détails tels que sa fiche technique, son prix et sa disponibilité étaient jusqu’à présent inconnus. Cependant, une fuite massive sur Amazon a révélé toutes ces informations tant attendues (la fiche produit est désormais hors-ligne, mais Google l’a gardée en cache).

La surprise… n’est plus une surprise

Selon les informations mises en ligne par Amazon, la Pixel Tablet sera équipée d’une puce Google Tensor G2, également présente dans le Pixel 7a et le Pixel Fold. L’appareil comportera un écran LCD au format 16:10 de 10,95 pouces avec une définition de 2560 × 1600 pixels et une luminosité maximale de 500 nits. La tablette sera compatible avec un stylet USI 2.0 et offrira 8 Go de RAM LPDDR5, ainsi que 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

En ce qui concerne les caméras, la Pixel Tablet sera équipée de deux capteurs de 8 mégapixels, un à l’avant et un à l’arrière. L’appareil disposera également de quatre haut-parleurs pour un son stéréo, d’un port USB-C 3.2 Gen 1, et prendra en charge le Wi-Fi 6 (2×2 MIMO), Bluetooth 5.2 et UWB. La tablette pourra être connectée à une station d’accueil via des broches pogo à l’arrière, comme le montre également la fuite d’Amazon. La batterie d’une capacité de 27 Wh devrait offrir une autonomie allant jusqu’à 12 heures.

Selon la page produit Amazon, la Pixel Tablet sera disponible au Japon à partir du 20 juin pour un prix d’environ 80 000 yens (soit 530 euros). En France, le prix devrait avoisiner les 650 euros, et peut-être davantage, station d’accueil incluse.

La tablette sera proposée en deux coloris : porcelaine et « Hazel ». Parmi les fonctions de caméra mentionnées par Amazon figurent Magic Eraser, Long Exposure Live HDR+ et Night View, déjà présentes sur d’autres produits Pixel.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.