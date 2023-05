Google I/O 2023 : Android 14, Pixel Fold, Pixel 7a, IA générative, tout ce que l’on attend de cette grande conférence

Tenue le 10 mai, la Google I/O 2023 devrait marquer un petit tournant et faire l’objet de grandes annonces. Entre le Pixel Fold, l’intelligence artificielle, Android 14, le Pixel 7a ou encore une nouvelle tablette, l’événement sera riche en nouveautés. On fait le point complet.

Chaque année, Google organise une grande conférence dédiée aux développeurs, la Google I/O, au cours de laquelle des annonces logicielles et matérielles sont généralement faites. L’édition 2023, organisée le 10 mai, est particulièrement attendue eu égard aux nouveautés majeures pressenties.

Pour l’occasion, Frandroid se rendra même sur place pour suivre en direct cette grande messe. Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Forcément, Android 14 aura une place de choix, tout comme le Google Pixel 7a. Mais surtout, les nombreuses rumeurs laissent penser qu’un tout premier Google Pixel Fold sera introduit.

Cet article vise à balayer l’ensemble des nouveautés à laquelle on devrait avoir droit, mais aussi aux produits qui n’ont peu de chance d’être révélés.

Les annonces attendues

Android 14

Comme chaque année, la nouvelle version d’Android est la star de la Google I/O. Le millésime 2023 rime ici avec Android 14, dont la première bêta a déjà été déployée en avril. À n’en pas douter, l’événement californien devrait faire la part belle à la bêta numéro 2, alors que la version stable est attendue à la fin de l’été, voire en septembre.

Cette année, Android 14 cherchera à renforcer la sécurité de vos photos et vidéos grâce à un accès à votre galerie mieux contrôlé de votre part, envers les applications tierces. Meilleure compatibilité avec les disques durs, menu Fast Pair, préférences régionales, temps d’écran plus facilement lisible : les nouveautés déjà en fuite sont nombreuses.

La firme de Mountain View devrait présenter d’autres nouveautés dont le secret a bien été gardé. Tout cela permettra de se faire une idée plus que concrète d’Android 14.

L’IA générative

Depuis le début de l’année 2023, l’intelligence artificielle générative est sur toutes les lèvres de toutes les multinationales et de tous les médias. L’explosion de ChatGPT a donné un coup de fouet fulgurant au secteur, qui jouit d’investissements colossaux. Microsoft a par exemple investi 10 milliards de dollars pour intégrer GPT à ses services.

De son côté, Google est, lui aussi, sur le pied de guerre depuis plusieurs mois, lui qui craint un grand changement de paradigme technologique susceptible de menacer ou bouleverser son activité. On s’attend donc à une démonstration de force en la matière, via des avancées significatives ou de nouvelles intégrations d’IA à ses outils.

Le géant américain n’a bien évidemment pas attendu la Google I/O pour montrer de quoi il était capable. Des fonctions d’IA génératives implémentées dans les applications de son Workspace sont déjà disponibles. Des tests publics dans Gmail et Docs sont aussi en train d’avoir lieu. Bref, l’IA devrait être sous le feu des projecteurs.

Google Pixel 7a

Ce n’est un secret pour personne, le Google Pixel 7a va bien évidemment faire l’objet d’une officialisation en bonne et due forme. Pour rappel, cette famille de téléphone vise à faire les bonnes concessions aux bons endroits, tout en conservant une expérience maîtrisée à un prix plus abordable que les versions Vanilla et Pro.

On ne compte plus vraiment les fuites autour du Pixel 7a. À l’heure d’écrire ces lignes, toutes les prétendues caractéristiques sont déjà connues : écran Oled, 6,1 pouces, 90 Hz, double capteur arrière, Tensor G2, Android 13 ou encore recharge sans fil de 5 W. Bref, il ne devrait pas ou peu y avoir de surprise.

Quant à son prix, le contexte inflationniste fait forcément craindre une hausse tarifaire. Une augmentation de 50 dollars est pressentie, ce qui ferait logiquement augmenter son montant en France. Pour rappel, le Pixel 6a était vendu 460 euros à son lancement en Hexagone. Le Pixel 7a pourrait chatouiller la barre symbolique des 500 euros.

Pixel Fold

Ce serait une petite annonce historique. Google pourrait en effet présenter le tout premier smartphone pliable de son histoire, connu sous le nom de Pixel Fold. Épousant un format livre, ce modèle viendrait directement concurrencer le Galaxy Z Fold de Samsung et le Find N2 d’Oppo, qui n’est cependant pas disponible en France.

Le Google Pixel Fold devrait normalement privilégier un format carré, un peu dans le même style que l’Oppo Find N. En revanche, presque aucune information n’a filtré quant à la nature de son processeur et de ses capteurs photo. Les écrans du téléphone sont, eux aussi, bien gardés secrets.

Le prix du Pixel Fold est au cœur des rumeurs et autres bruits de couloir. Plusieurs montants ont ainsi circulé : 1400 dollars d’un côté, 1800 dollars de l’autre. Cela ne change rien au fait qu’il sera un téléphone ultra premium au prix salé et élitiste. Sa sortie pourrait par ailleurs très rapidement intervenir après son annonce.

Pixel Tablet

La Pixel Tablet de Google avait d’ores et déjà été teasée en octobre 2022, lors de la conférence Made by Google. Cet appareil devrait faire office de Smart Display Google grâce au dock inclut de série, qui pourra charger le produit et diffuser de la musique. L’idée est d’en faire une tablette à la fois nomade et pratique pour votre domicile.

Parmi les quelques caractéristiques connues, citons la présence d’une puce Tensor G2, Android 13, 8 Go de RAM, deux options de stockage et un petit bouton dédié à la confidentialité – il permettra de couper le micro et la caméra. Au total, quatre coloris devraient être au programme.

À savoir maintenant quand sortira la Pixel Tablet : le mois de juin est pressenti, soit environ un mois après la Google I/O 2023. Le prix reste encore un grand mystère. On peut néanmoins s’attendre à une fourchette tarifaire oscillant autour des 600 euros.

Balise Bluetooth

Les chances que Google présente sa toute première balise Bluetooth ne sont pas sûres à 100 %, mais plusieurs faisceaux d’indices récemment découverts le laissent tout de même penser. Le nom de code de son traceur – grogu – aurait même été découvert, et sa récente alliance avec Apple en matière de balise Bluetooth est un signe fort.

Les deux géants ont en effet annoncé travailler sur une spécification industrielle, qui permettra de bloquer les dispositifs de localisation Bluetooth non autorisés, comme n’importe quel traceur type AirTags, sur les plateformes iOS et Android. Un partenariat qui laisse peu de place au doute quant aux intentions de Google.

Les produits que l’on n’attend pas

Google Pixel Watch 2

Ne vous attendez clairement pas à une seconde génération de montre connectée signée Google. La Pixel Watch première du nom est bien trop jeune – lancement en octobre 2022 – pour laisser place à une successeure. En outre, aucune fuite sérieuse et crédible au sujet d’un nouveau modèle n’est apparue sur la Toile.

Google tend d’ailleurs à améliorer son modèle actuel, avec l’ajout récent de détection de chute notamment. Bref, l’heure n’est clairement pas à la Pixel Watch 2. À voir néanmoins si l’entreprise glissera un petit teasing au cours de l’événement, même si les chances semblent maigres.

Pixel Buds Pro 2

Là encore, il n’y a pas beaucoup de raisons de croire à des Pixel Buds Pro 2. Certes, la première génération a bel et bien été introduite à la Google I/O 2022, mais rien ne laisse croire à ce qu’une seconde génération débarque à l’édition 2023.

Pour rappel, les Pixel Buds Pro ont été les premiers écouteurs sans fil de Google à profiter d’une réduction active du bruit. Cet essai a été transformé par la firme californienne, qui a su concevoir un produit endurant, pratique (Bluetooth multipoint), confortable et capable de bien restituer les basses.

