L’inflation fait mal à Samsung, qui prévoit son pire trimestre en 8 ans

L'inflation et ses conséquences sur le consommateur moyen n'épargnent personne. Dans ses prévisions pour le dernier trimestre de son année fiscale 2022, Samsung fait preuve de réalisme face à des résultats au plus bas en 8 ans.

Pour le quatrième trimestre 2022, les profits de Samsung risquent fort d’être au plus bas en 8 ans. C’est ce que l’on apprend des prévisions officielles du groupe pour le dernier trimestre de son année fiscale 2022 (octobre – décembre). En l’occurrence, la firme prévoit carrément une baisse de 70 % de ses bénéfices par rapport au quatrième trimestre 2021, un an plus tôt. Dans ses prévisions, Samsung évoque ainsi 4,3 trillions de wons de bénéfices cette année, contre 13,87 trillions de wons un an auparavant… une douche froide que le groupe n’avait pas connue depuis le troisième trimestre 2014, note pour sa part Android Authority.

« L’environnement commercial extérieur restant incertain, les ventes de puces ont chuté en raison de la baisse de la demande des clients sur les marchés des serveurs, des centres de données et des téléphones portables », commente-t-on chez Samsung.

L’inflation frappe Samsung de plein fouet

Sans surprise, la firme justifie ces mauvais résultats trimestriels par l’inflation et ses conséquences sur le comportement des consommateurs. La crise économique, la montée en flèche des taux d’intérêt et la hausse globale du coût de la vie conduisent de nombreuses personnes à réduire leurs dépenses en appareils électroniques et sur les secteurs jugés non essentiels. En conséquence, les ventes de smartphones et d’accessoires connectés pour la maison plongent.

Preuve en est lorsqu’on jette là aussi un œil sur les résultats prévisionnels de Samsung, qui évoque 8,6 % de ventes en moins par rapport à l’an dernier. Une baisse notable de la demande due à des « problèmes macroéconomiques prolongés », souligne l’entreprise qui ajoute que si toutes ses branches sont affectées, ses divisions puces et smartphones sont les plus touchées.

Reste que les résultats de Samsung font souvent office de baromètre pour l’industrie Tech. Si le premier fabricant de puces, de smartphones et de téléviseurs au monde va mal… il y a fort à parier que les résultats financiers d’autres ténors du marché seront tout aussi maussades.

