Google Pixel Tablet : date de sortie, coloris, dock, une nouvelle fuite en dit beaucoup

Réputé pour sa fiabilité, le média 9to5Google dit détenir tout un tas de nouvelles informations au sujet de la future Pixel Tablet de Google. Sa date de sortie devrait notamment différer de celle du Pixel 7a, de quelques semaines seulement.

Le 10 mai, Google va tenir sa traditionnelle conférence avant tout dédiée aux développeurs, la fameuse Google I/O. Mais c’est aussi l’occasion pour le groupe américain de révéler sa line up de produits à la fois matériels et logiciels : on s’attend logiquement à une présentation bien plus détaillée d’Android 14.

L’événement californien devrait également faire la part belle au Google Pixel 7a, dont les toutes récentes fuites s’attardent sur son prix, mais aussi au Pixel Fold, qui pourrait clairement être la star du rendez-vous. Le tout premier smartphone pliable de l’entreprise est pressenti pour être introduit le 10 mai aussi.

Un dock de charge de série

Parmi les autres produits attendus, citons la Pixel Tablet. Google a officiellement annoncé l’an passé qu’il travaillait sur une toute nouvelle tablette, qui a fait l’objet de nombreuses indiscrétions au cours des derniers mois. Le média 9to5Google en rajoute une couche moins d’un mois avant la Google I/O, au travers de tous nouveaux éléments.

Selon lui, le dock dont on a déjà entendu parler sera inclus de série dans la boîte de la Pixel Tablet. Avec, vous pourrez recharger votre produit et diffuser de la musique. Il fera aussi et surtout de cette tablette un Smart Display Google. En contrepartie, aucun chargeur ne sera fourni dans le package d’achat.

Outre la présence d’un Tensor G2 et d’Android 13, la Pixel Tablet devrait être lancée avec 8 Go de RAM au minimum, combiné à deux options de stockage. Le fameux bouton dédié à la confidentialité – il suffit de l’activer pour couper le micro et la caméra – est par ailleurs confirmé par 9to5Google.

Une sortie décalée

Au total, quatre coloris devraient être au programme, dont les combinaisons de vert/noir et blanc/beige déjà montrées par Google. À leurs côtés, un gris anthracite pourrait s’inviter. Aucune information n’a filtré au sujet du quatrième coloris.

Quant à la date de sortie, la Pixel Tablet devrait se faire désirer et choisir le mois de juin comme fenêtre de tir, soit quelques semaines, voire plus d’un mois après le Pixel 7a, dont la date de commercialisation serait prévue pour le 10 mai.

