Surprise, la Google Pixel Tablet aurait un petit bouton en plus pour rassurer tout le monde

Attendue plus tard cette année, la Google Pixel Tablet profiterait d'un nouveau bouton. Jamais montré jusqu'à présent, ce dernier servirait à couper d'un seul geste les micros et la caméra frontale pour garantir une bonne confidentialité.

Vous voyez l’image ci-dessus ? C’est l’un des visuels de la future Pixel Tablet… mais il ne serait plus tout à fait d’actualité. Dévoilée pour la première fois lors de la conférence I/O 2022, et montrée à nouveau brièvement durant le Pixel Event d’octobre dernier, l’ardoise de Google aurait légèrement changé depuis sa dernière apparition. Si l’on en croit les images partagées cette semaine par le leaker SnoopyTech, Google aurait en effet ajouté une nouvelle commande physique à sa tablette. En l’occurrence, la firme miserait désormais sur un interrupteur de confidentialité logé sur la tranche gauche de l’ardoise, dans sa partie supérieure.

Comme le souligne 9to5Google, cette nouveauté permettrait de couper facilement la caméra frontale et / ou les micros de l’appareil. Il s’agit quoi qu’il en soit d’un détail qui n’avait pas été montré sur les visuels dévoilés jusqu’ici par Google.

Un outil de confidentialité efficace ?

En prêtant attention aux images dévoilées par SnoopyTech, et surtout à celle montrant la tablette de dos, on observe par ailleurs des découpes sur les côtés, symétriques de part et d’autre. Elles devraient abriter des haut-parleurs. On aperçoit aussi une entrée USB-C centrée sur le flanc droit.

Sur le haut de l’ardoise, s’installent pour le reste les traditionnels boutons de volume, tandis qu’un bouton de mise sous tension / lecteur d’empreintes est également visible. Plus accessoirement, le bas de la tablette semble accueillir des attaches permettant (vraisemblablement) d’y connecter un clavier magnétique.

Sur les visuels dévoilés par SnoopyTech, la Google Pixel Tablet se montre enfin en blanc. Nous l’avions également vue en vert olive, avec une finition « nanocéramique premium » qui n’est pas sans rappeler l’esthétique adoptée il y a quelques années par le Google Pixel 5.

Notez que nous devrions en savoir plus très bientôt, la Pixel Tablet étant attendue sur le marché dans les prochains mois.

