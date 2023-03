Google Pixel Tablet : une seule tablette, mais deux docks au programme

La Pixel Tablet fait de plus en plus parler d'elle et pour cause : on s'attend à ce qu'elle soit lancée par Google en mai prochain à l'occasion de la Google I/O. Pour le moment, les fuites s'additionnent, permettant de voir de plus en plus en détail la première tablette tactile de la marque.

En octobre dernier, Google présentait lors de sa conférence Made by Google la Pixel Tablet, sa première tablette tactile. Un modèle qui s’annonce prometteur surtout au niveau de l’expérience logicielle, domaine dans lequel le constructeur est réputé sur les smartphones. On avait pu y apercevoir un support de charge, qui est de retour dans l’actualité, notamment à cause du fait qu’il y en aurait deux.

Un support de charge sous toutes les coutures

Le leaker SnoopyTech a publié sur Twitter ce 23 mars plusieurs images du support de la tablette. En réalité, ce design, nous avions déjà pu l’observer lors de la conférence Made by Google qui s’est tenue l’année dernière.

Google Pixel Tablet Stand pic.twitter.com/YFH6tf9ooB — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 23, 2023

Un support qui ressemble beaucoup à celui d’un Google Nest Hub ou d’un Nest Hub Max. C’est plutôt logique, puisqu’en combinant la Pixel Tablet avec cette base, on arrive à un résultat similaire. De plus, il ferait aussi office de haut-parleur, pratique pour diffuser de la musique avec une meilleure qualité audio.

La Pixel Tablet aurait droit à deux supports

Google pourrait ne pas lancer qu’un seul support de charge. Comme une précédente fuite le révélait, le constructeur en aurait un second en réserve, alors même qu’il n’y aurait qu’un seul modèle de tablette. Il existerait une autre base qui ne servirait qu’à charger la tablette. On peut alors penser qu’il faudrait dépenser davantage pour avoir la version avec un haut-parleur et ainsi se servir de la Pixel Tablet comme un écran connecté.

D’ailleurs, 9to5Google avait trouvé dans une preview de l’APK de Google Home l’existence de deux accessoires pour la tablette, qui pourraient effectivement être ces deux bases, qui ont pour noms de code « Korlan » et « Yuzu ».

Dans tous les cas, le rendez-vous officiel est pris pour le 10 mai prochain pour la Google I/O 2023. Si l’accent pourrait être mis sur l’intelligence artificielle, on aura aussi droit à la présentation d’Android 14, du Pixel 7a, voire du Pixel Fold.

