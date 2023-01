Google Pixel Tablet : petite déception sur l’écran mais surprise pour le dock

Le leaker Kuba Wojciechowski partage de nouvelles informations sur la Google Pixel Tablet. Cette dernière n'aurait pas droit à un écran Oled malheureusement. En revanche, on découvre qu'il existerait deux versions pour le dock de recharge.

Vous souvenez-vous de la Google Pixel Tablet ? Celle-ci a été présentée en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Or, contrairement aux smartphones, la tablette n’avait eu droit qu’à des explications succinctes et peu de visuels. En effet, la firme de Mountain View voulait simplement donner de ses nouvelles en attendant le lancement officiel dans le courant de cette année 2023.

Et voici que cette fameuse Pixel Tablet refait parler d’elle, mais ce n’est pas par l’intermédiaire de Google cette fois-ci. Les dernières nouvelles nous proviennent du leaker et développeur Kuba Wojciechowski connu sur Twitter pour dévoiler des informations intéressantes sur les produits avant leur lancement. Dans une série de tweets, il explique avoir trouvé de nouvelles informations sur la tablette tandis qu’une de ses sources lui a envoyé des photos d’un modèle de test.

I have also been provided with a few photos of the device. pic.twitter.com/ctKWQoVDCT — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 26, 2023

Dans son thread, Kuba Wojciechowski commence par rectifier le tir sur un sujet : tout porte à croire qu’il n’y aura qu’un seul et unique modèle de Google Pixel Tablet. Il y a quelque temps, le leaker pensait avoir trouvé les preuves de l’existence d’une potentielle version Pro, car il avait repéré deux noms de code « tangor » (ou « T6 ») et « tangorpro » (ou « T6Pro »). En réalité, « T6 » était une version propulsée par une puce Tensor de première génération. Cette variante aurait finalement été abandonnée et seul l’appareil « T6Pro » sortirait avec, comme prévu, une puce Google Tensor G2.

Écran LCD et deux versions pour le dock de recharge

Le développeur a ensuite pu en apprendre davantage sur certaines caractéristiques techniques de la Google Pixel Tablet. L’ardoise profiterait ainsi de 8 Go de RAM LPDDR5 et d’un stockage interne de 256 Go. Un lecteur d’empreintes serait placé sur le côté. Pour l’écran, certains éléments mis en lumière amenuisent les espoirs d’un affichage Oled. Tristesse. La tablette de Google miserait donc sur du LCD avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Des bruits de couloir plus anciens évoquent une diagonale de 10,95 pouces.

Photo d’un modèle de test de la Google Pixel Tablet // Source : Kuba Wojciechowski Photo d’un modèle de test de la Google Pixel Tablet // Source : Kuba Wojciechowski Photo d’un modèle de test de la Google Pixel Tablet // Source : Kuba Wojciechowski

Enfin, détail intéressant que Kuba Wojciechowski évoque dans un dernier tweet : il pourrait y avoir deux modèles pour le support Charging Speaker Dock. Rappelez-vous, les visuels officiels montrés par Google montraient une Pixel Tablet reposant sur un dock de chargement qui faisait aussi office d’enceinte audio. En posant la tablette sur cet accessoire, on pourrait donc la charger tout en l’utilisant comme une enceinte connectée à la place d’un Nest Hub pour éventuellement contrôler les objets de la maison.

Or, ces usages ne concerneraient pas tout le monde puisqu’il y aurait deux docks disponibles : un dock avec haut-parleur et un autre qui servirait uniquement à charger la Pixel Tablet. De quoi laisser entendre qu’il faudra débourser une somme supplémentaire pour profiter des scénarios teasés par Google lors de sa présentation.

