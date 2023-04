Intelligence artificielle : nouveau match entre Google et Microsoft en mai

La conférence annuelle Microsoft Build sera en partie dédiée à l'intelligence artificielle. Elle se tiendra seulement quelques jours après la Google I/O, également sur ce sujet.

Les esprits s’échauffent depuis plusieurs mois entre Google et Microsoft sur le sujet de l’intelligence artificielle. Microsoft y voit une brèche pour révolutionner plusieurs de ses produits et services, dont son moteur de recherche Microsoft Bing, remettant pour la première fois en question l’hégémonie de Google.

Si la réponse tarde à se concrétiser, Google est bien sur le pied de guerre pour prendre le sujet de l’IA à bras-le-corps depuis plusieurs mois. On s’attend à une grande démonstration de force lors de la conférence Google I/O prévue le 10 mai sur le campus du géant. Quelques jours plus tard, c’est Microsoft qui va prendre la parole.

Une conférence Build autour de l’IA et Windows

Microsoft a en effet programmé sa grande conférence annuelle Build pour le 23 mai 2023 à Seattle soit 13 jours seulement après l’événement de Google. Les sujets y sont déjà connus et tourneront autour de l’IA et de Windows.

Ce sera l’occasion pour Microsoft de convaincre ses clients entreprises et développeurs de sauter dans le train de l’IA à travers Microsoft 365 ou les différents services que la firme lance depuis quelques semaines.

On peut également s’attendre à la présentation de nouvelles mises à jour pour Windows et notamment la version ARM du système d’exploitation. Comme il s’agit d’une conférence dédiée aux développeurs, il s’agit surtout d’un moment pour Microsoft de faire la démonstration des nouveautés autour du Microsoft Store. L’idée est de pousser les développeurs à adopter les nouveaux outils de la firme pour atteindre une plus grande clientèle.

Il semble qu’il soit trop tôt pour commencer à dévoiler Windows 12, pas prévue avant la fin de l’année 2024. En revanche, Microsoft pourrait une nouvelle fois présenter des outils assistés par GPT.

Reste à découvrir les conférences de Google et Microsoft pour constater les progrès des deux géants dans le domaine. La course continue.

