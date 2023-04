Samsung et Google à fond sur les trackers Bluetooth : de belles nouveautés seraient prévues en 2023

Selon le média coréen Naver, Samsung et Google profiteraient de l’année 2023 pour révéler une nouvelle génération de balises Bluetooth. Pour la firme de Mountain View, ce serait une première.

L’actu en bref

Google pourrait révéler la première balise Bluetooth de son histoire à la Google I/O ;

Samsung renforcerait de son côté sa position avec un potentiel SmartTag 2.

Dans l’univers des trackers Bluetooth connectés, trois produits mènent la danse et se distinguent des autres : l’Apple AirTag, l’une des grandes références du marché, Tile, l’acteur historique, et le SmartTag, qui s’appuie sur la force de l’écosystème Samsung pour concurrencer son rival américain.

L’année 2023 pourrait marquer un petit tournant, puisqu’un certain Google s’apprêterait à lancer sa propre balise Bluetooth connectée, une première dans l’histoire du géant californien. Le média coréen Naver détiendrait des informations en la matière : selon lui, la Google I/O 2023 – tenue le 10 mai – sera le moment idéal pour l’introduire.

Google, une grande première

Plus tôt cette année, plusieurs rumeurs laissaient déjà planer le doute quant aux intentions de Google. Le nom du produit aurait même été découvert, « grogu », en référence au petit personnage appartenant à l’espèce de Yoda que l’on croise dans la série The Mandalorian.

Pour rappel, une balise Bluetooth connectée s’appuie sur les signaux Bluetooth émis par tout un écosystème d’appareils – les iPhone pour Apple, les téléphones Galaxy pour Samsung. Ce faisant, il est alors possible de trianguler la position de la balise avec une très bonne précision. Pratique pour retrouver un objet perdu.

Samsung en embuscade

Dans l’idée, le tracker de Google utiliserait donc le parc d’appareils Pixel, qu’il considère comme suffisamment étoffé et maillé pour proposer un tel service à ses futurs utilisateurs. Plus il y en a dans le monde, plus il y aura de périphériques à même de détecter le traceur. Le succès des dernières générations Pixel lui ouvre donc certaines portes.

Mais Google ne sera pas le seul à faire parler de lui sur ce segment de produits. Toujours selon Naver, Samsung préparerait un SmartTag nouvelle génération – qu’il nommerait logiquement SmartTag 2 –, après son SmartTag premier du nom et SmartTag+.

Au menu du jour : meilleure autonomie, amélioration du signal et de la portée pour le retrouver encore plus facilement, nouvelle fonctionnalité liée à la vie privée de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. Pour le moment, aucune indication quant à une date de présentation n’a filtré.

