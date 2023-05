Google Pixel Tablet officialisée : la tablette sédentaire

La Google Pixel Tablet vient d'être officialisée. Cette tablette Android a la particularité d'être livrée avec un dock indispensable pour profiter de certaines fonctionnalités.

Cela fait déjà un an que la Google Pixel Tablet avait été teasée. La voici désormais officialisée comme il se doit à l’occasion de la Google I/O 2023. Les tablettes Android ont le vent en poupe depuis quelque temps, mais celle-ci a la particularité de se démarquer essentiellement grâce à son dock.

Commençons cependant par une présentation sommaire de la tablette. Elle propose un écran de 11 pouces, trois microphones, quatre haut-parleurs et deux capteurs photo (avant et arrière) de 8 Mpx chacun. La Pixel Tablet est propulsée par la puce maison Google Tensor G2. C’est donc la première fois qu’un SoC du géant californien se retrouve dans une ardoise.

L’appareil opte pour un style très classique avec de grosses bordures autour de l’écran et un dos homogène. Notez que la version « blanc Porcelaine » profite d’un revêtement nano-céramique pour un toucher plus agréable.

Le lecteur d’empreintes est placé sur le bouton de déverrouillage et on profite ici de 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage.

Un dock et ça change tout

Passons au détail le plus important : le dock. Pour cette Pixel Tablet, Google a fait un choix audacieux : la tablette propose une flopée de fonctionnalités supplémentaires lorsqu’elle est posée sur son « Charging Speaker Dock ».

Il s’agit d’un socle assorti à la couleur de votre tablette, voué à rester branché au même endroit dans votre maison. En posant la Pixel Tablet dessus, cette dernière se recharge et profite de la qualité audio du dock pour des basses quatre fois plus intenses selon la marque.

Ça ne s’arrête évidemment pas là. L’utilisation de la tablette sur son dock permet de profiter d’un « Hub Mode ». Celui-ci permet notamment quatre choses :

afficher une série de photos souvenirs en ajustant la luminosité de l’écran à celle de la pièce ;

accéder rapidement à un centre de contrôle (lié à l’application Google Home) pour contrôler les objets connectés de la maison ;

utiliser la tablette sans les mains grâce à Google Assistant (mais les fonctions les plus sensibles pour la confidentialité ont tout de même besoin que vous vous identifiiez) ;

profiter de Chromecast en envoyant des contenus du smartphone vers la Pixel Tablet.

Concernant ce dernier point, Google se targue de proposer la première tablette intégrant nativement Chromecast. Soulignons cependant que cette fonction est indisponible sans le dock.

Vous pouvez donc le constater : le vrai intérêt de la Google Pixel Tablet, c’est finalement son dock. Il s’agit donc d’une tablette essentiellement sédentaire dont l’utilisation nomade est, en quelque sorte, reléguée au second plan. Cet appareil a ainsi le potentiel d’être un successeur plus polyvalent des Smart Displays.

Prix et date de sortie de la Google Pixel Tablet

La Google Pixel Tablet est vendue avec un dock au prix officiel de 679 euros. Vous pouvez acheter un dock supplémentaire pour 149 euros. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi craquer pour une coque protectrice à 99 euros conçue pour pouvoir être posée et utilisée sur le dock.

Les précommandes commencent le 10 mai tandis que la commercialisation effective interviendra à la fin du mois de juin.

NB. Notre journaliste Omar participe à la Google I/O à Mountain View dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Google.

