Google Pixel Tablet : notre prise en main du bout des doigts

Trois produits annoncés, deux smartphones et une tablette. Or, c’est cette dernière qui va nous intéresser dans cet article. La Google Pixel Tablet a eu droit à une vraie officialisation à la Google I/O 2023 après avoir été teasée quelques mois auparavant. Et nous l’avons pris en main… en quelque sorte.

Google Pixel Tablet (2023) Fiche technique

Modèle Google Pixel Tablet (2023) Version de l'OS Android 13 Taille de l'écran 10,95 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Densité de pixels 276 ppp Technologie de l'écran LCD Modèle du processeur Tensor G2 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) 8 Mp Appareil photo (frontal) 8 Mp Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wifi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 NFC Non Étanche Non Couleurs Blanc, Gris Fiche produit

Google Pixel Tablet (2023) La tablette casanière

Avec juste une petite session de démonstration, j’aurais bien peu de choses pertinentes à vous dire sur les sensations que procure la Pixel Tablet en main. Elle ressemble à une tablette Android classique. C’est donc un rectangle avec un écran de 11 pouces et, il faut le dire, un dos plutôt agréable au toucher, un peu sableux, sur la version blanche.

En réalité, j’ai fait cette prise en main presque sans les mains puisque j’ai surtout utilisé la tablette du bout des doigts, en la laissant sur son dock. Et c’est surtout de cette manière que vous l’utiliserez aussi si vous l’achetez.

En effet, le dock débloque un lot de fonctionnalités et donne ainsi une saveur particulière à cette tablette.

Google Pixel Tablet (2023) Quelques bons points

Dans cette configuration, plusieurs éléments m’ont donné satisfaction pendant ma découverte du produit, à commencer par la qualité audio. Le dock fait en effet aussi office d’enceinte avec la promesse de basses quatre fois plus marquées. Or, c’est carrément toute la qualité audio qui est bonifiée.

Si les haut-parleurs de la tablette sont assez classiques, vous profiterez d’un vrai gain de confort pour les oreilles en lançant le même morceau quand la Pixel Tablet est sur son socle. Le son est plus puissant, mais aussi plus clair et, en effet, plus généreux sur les basses.

Ensuite, et c’est tout simple, mais l’aimantation de la tablette sur son socle m’a paru bien dosée. Il faut un petit mouvement de levier avec la main pour détacher la Google Pixel Tablet tandis qu’on ne galère pas à la remettre sur le dock.

Enfin, j’ai eu le temps de tester brièvement le centre de contrôle des appareils connectés de la maison accessible directement depuis l’écran verrouillé. Pas besoin de s’identifier pour accéder à quelques contrôles sommaires sur les lumières ou les caméras de surveillance par exemple.

Ainsi, une personne invitée à la maison pourra aussi avoir accès à quelques fonctions domotiques. C’est une sorte de Google Home un peu bridé. Les éléments les plus susceptibles d’affecter votre vie privée restent évidemment accessibles uniquement après que l’on soit passé par la case lecture d’empreintes ou code secret.

Google Pixel Tablet (2023) Un prix élevé

Les éléments cités et la possibilité de profiter du Chromecast sur la tablette dockée donnent envie de la tester plus en profondeur pour pouvoir se construire un avis plus détaillé.

Hélas pour les utilisatrices et les utilisateurs, Google ne les ménage pas vraiment sur le tarif. Le prix de 679 euros pour la Pixel Tablet et son dock pique un tantinet. C’est un peu dommage quand on se rappelle que la tablette en elle-même est très classique.

La Google Pixel Tablet sera vendue à partir de la fin du mois de juin, après une période de précommande qui a déjà commencé.



