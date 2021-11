Apple Music : pour fêter ses 40 ans en France, Apple ouvre un studio radio à Paris

Apple fête ses 40 ans de présence en France. Et pour célébrer l’événement, la marque à la pomme a décidé d’ouvrir un studio radio dans sa boutique des Champs-Élysées à Paris. À l’image de ceux déjà ouverts à Los Angeles, New York, Nashville et Londres.

Une place particulière dans son cœur. C’est ainsi que Tim Cook parle de Paris et de son amour pour la ville à chaque fois qu’il s’y rend, pour rencontrer des artistes ou des développeurs notamment.

Ce mardi, la marque à la pomme célèbre les 40 ans de sa présence dans l’Hexagone. En 1981, elle ne comptait que quelques commerciaux venus prêcher la bonne parole de Steve Jobs sur un nouveau territoire. Désormais, ce sont plus de 2700 salariés qui œuvrent quotidiennement au devenir d’Apple en France, avec désormais 20 Apple Store ouverts, « le plus grand réseau en Europe continentale », rappelle l’entreprise.

Oui, la France occupe une place à part. C’est autant vrai au niveau du marché, très dynamique, que de l’écosystème de développeurs, startups et entreprises partenaires qui génèrent des dizaines de millions d’euros chaque année, au point d’en faire le deuxième écosystème le plus prolifique pour Apple au niveau de l’App Store (derrière le Royaume-Uni).

Des artistes français en guests et des programmes inédits

Et pour marquer le coup et montrer l’importance de la France dans le paysage, Apple a annoncé l’ouverture d’un studio radio Apple Music en France. Une décision qui n’a rien d’anodin puisque les autres villes à avoir le droit à un tel privilège ne sont rien de moins que Los Angeles, New York, Nashville (haut lieu de la culture musicale américaine) et Londres.

Ce studio sera situé sur l’Avenue des Champs-Élysées dans un étage du dernier Apple Store ouvert dans le pays. Il va être doté d’équipements de pointe et se veut « un lieu de création de contenus originaux locaux ».

Les animateurs d’Apple Music, Mehdi Maïzi et T-Miss, seront aux commandes et accueilleront les grands noms de la musique francophone comme les talents de demain. Des shows audio, des interviews et des émissions y seront également enregistrés. Apple entend aussi donner carte blanche à des artistes pour qu’ils viennent animer leur propre émission, à l’image de ce qui avait été fait au tout début de Radio 1 sur Apple Music ou de ce que fait Sonos avec ses Sonos Radio.

Le studio de radio inclura évidemment un DJ booth et une cabine d’écoute en audio spatial pour les artistes. Tout le savoir-faire musical Apple à la sauce musicale française.

Les premiers programmes vont être enregistrés dans les prochains jours et seront disponibles très vite dans l’espace Apple Music Radio. Il s’agira de contenus inédits, audio et vidéo.

