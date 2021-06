Après Apple Music lossless, Sonos Radio HD débarque en France

Lancé fin 2020 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, Sonos Radio HD arrive en France et dans quatre autres pays dès ce mardi. Proposés aux utilisateurs d'enceintes de la marque, le service payant propose toutes ses stations en haute définition.

La perspective de voir Apple Music arriver en version HD semble véritablement secouer le marché. Après Amazon Prime Music qui a décidé de mettre son offre HD au prix de la version de base payante, Sonos déploie un peu plus largement son offre Sonos Radio HD.

Certes, les objectifs ne sont pas les mêmes, car le service du spécialiste américain du son n’est destiné qu’aux propriétaires d’enceintes de la marque sur lequel les radios Sonos sont proposées, ce qui fait moins de millions d’utilisateurs qu’Apple Music, Amazon Prime Music ou Spotify, également attendu en HD. Mais la firme veut marquer le terrain avec une offre un peu plus particulière que les ténors du secteur.

Du son en qualité HD

Désormais, Sonos Radio HD va donc proposer son service de streaming aux 80 000 stations radio en haute définition et sans publicité en France, Canada, Allemagne, Autriche et Pays-Bas. A l’offre de base gratuite déjà disponible en passant par l’application Sonos s’ajoutent des stations et programmes exclusifs, la possibilité de sauter ou répéter les titres diffusés et bien d’autres fonctionnalités.

L’offre Sonos Radio proposée sur les enceintes Play, Five, One, Move et Roam, les barres de son Beam et Arc reste gratuite. Mais la possibilité de passer en écoute HD est proposée au tarif de 7,99 euros par mois (avec une période d’essai gratuite d’un mois). Mais à la différence d’Apple Music, Qobuz, Tidal ou Prime Music HD, ici, pas de catalogue de titres. Sonos mise avant tout sur ses stations réalisées par ses équipes, mais aussi par des artistes internationaux.

Sonos Radio HD L’application de Sonos permet de diffuser n’importe quel contenu audio sur tout ou partie des enceintes Sonos de son logement. Dolly Parton a sa propre station sur Sonos Radio HD // Source : Sonos

Il y eut d’abord Thom Yorke qui inaugura sa propre station In the Absence thereof…, avec ses émissions, ses playlists de ses propres chansons ou bien d’autres artistes qu’ils apprécient. Le chanteur de Radiohead continue d’ailleurs d’enrichir ses programmes régulièrement mis à jour et accessible à tous les utilisateurs Sonos. D’autres stations Sonos sont également tenues par des chanteurs de divers horizons comme Britanny Howard (Encyclopedia of Britanny) ou encore Ludwig Goransson (Things that stuck), ou bien des stations thématiques autour du mois des fiertés en ce mois de juin (Full Spectrum), des femmes (Break the ceiling), voire des mix tirés d’archives musicales (Sound System Archive).

Plus de 300 titres inédits de Brian Eno (U2, David Bowie, Coldplay) en exclusivité

Pour marquer sa différence, Sonos Radio HD dispose, en revanche, d’une programmation spécifique complémentaire avec des stations programmées par des artistes (Bjork, FKA twigs, Dolly Parton, Ghostface Killah, M.I.A.), par des DJ et programmateurs de renom, des playlists thématiques pour le quotidien (s’endormir, travailler, cuisiner, se relaxer, se concentrer, etc.), des stations de sons apaisants pour s’endormir (pluie, piano, forêt tropicale, bruits, etc.).

La station Sonos Radio HD The Lighthouse conçue par Brian Eno // Source : Sonos Le producteur et musicien Brian Eno // Source : Cecily Eno

Et pour accompagner cette expansion de Sonos Radio HD, le spécialiste du son s’accompagne d’un nouveau partenaire de renom, Brian Eno. L’ancien membre du groupe Roxy Music, arrangeur et producteur entre autres de U2, David Bowie ou encore Coldplay a collaboré pour concevoir un nouveau format de station. Il va y proposer pas moins de 300 titres inédits issus de ses 50 ans de carrière. The Lighthouse présentera également des archives, des projets musicaux à venir. Brian Eno animera également l’émission Program 1, disponible dès ce mardi dans Sonos Sound System et sur Mixcloud (stations gratuites), ou encore Radio Hour et bien d’autres à venir.

Un extrait de The Lighthouse sur Sonos Radio HD