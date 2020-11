Sonos dope son offre radio avec une station française et un service payant

Après avoir lancé ses propres radios et programmations exclusives, Sonos continue d’enrichir son catalogue avec de nouvelles stations locales, dont une radio française. Et le spécialiste du son se décide aussi à proposer une offre payante en HD et sans publicité.

Le contenu et le contenant, c’est tout aussi important. C’est un peu le nouveau credo de Sonos depuis le printemps dernier. Le spécialiste américain du son a lancé en avril dernier Sonos Radio, son propre service de streaming musical gratuit réservé à ses utilisateurs et diffusé exclusivement sur ses différentes enceintes connectées.

Faisant le constat qu’avec le confinement notamment les temps d’écoute de radio ont augmenté de 50 % sur les produits Sonos, la firme a décidé de doper son offre. Son catalogue compte déjà plus de 60 000 radios du monde entier et des radios originales concoctées par des artistes comme Thom Yorke (Radiohead), des DJ ou des stations thématiques conçues par les équipes de Sonos.

French Connection, la station 100% francophone

De nouvelles stations locales vont voir le jour avec deux stations britanniques (British Beats & Bars, UK Session Sounds), deux allemandes (German Zeitgeist et Hip-Hop Stammtisch) ainsi qu’une station néerlandaise (Radio à Gogo) et une station française.

Baptisée French Connection, cette dernière démarre dès ce jeudi 12 novembre. Elle comptera plus de 700 titres, des grands standards de la chanson française du XXe siècle à des tubes contemporains en passant par quelques pépites méconnues. « Le fil rouge, ce sont les belles paroles et les beaux interprètes », nous explique-t-on chez Sonos. « C’est un hommage à la francophonie. On ne veut pas mettre de la variété ou de la pop éphémère ».

Car la station ne proposera pas seulement des artistes français, mais chantant en langue française, qu’ils soient Québécois, Suisses, Belges, du Maghreb ou interprètes étrangers dans la langue de Molière. French Connection veut mettre en lumière « les influences, les héritages et les filiations entre les auteurs d’hier et ceux d’aujourd’hui. »

Ces nouvelles radios seront incluses dans l’offre gratuite de Sonos Radio et disponibles dans les 16 pays couverts via l’application Sonos.

Sonos se lance dans la radio HD payante

Si c’est la publicité qui permet de rémunérer les artistes sur Sonos Radio, l’entreprise a également décidé de lancer sa propre version sans publicité et en haute définition, à l’image d’autres services de streaming. Voici donc Sonos Radio HD, offre sur abonnement pour profiter d’une qualité CD sans perte (FLAC 16 bits/44,1 kHz).

Une position qui peut surprendre tant le parc installé de foyers équipés en appareil Sonos n’est pas non plus gigantesque, loin de ce que pouvait se permettre Apple avec Apple Music avant d’être aussi proposé sur Android ou même Amazon Music HD. Sonos Radio HD ne sera, dans un premier temps, pas accessible sans une Sonos One, une Play5 ou une barre de son Sonos Arc ou Beam. Mais avec ses propres contenus.

Des playlists aussi pour bien s’endormir et vivre

Il ne s’agit pas de la déclinaison des Sonos Radio en meilleure qualité musicale et sans publicité, même si celles-ci en bénéficieront. Sonos Radio HD va proposer davantage de contenus exclusifs, des stations par genre, mais aussi des bruits apaisants pour s’endormir ou se réveiller en douceur (6 stations : bruit blanc, bruit rose, bruit rouge, forêt tropicale, piano) et une station Soundtracks for home pour mieux se concentrer et se relaxer à la maison.

On y trouvera aussi bien des tubes éternels que des découvertes faites par Sonos, des interviews exclusives d’artistes, les interventions de DJ mondialement connus.

La chanteuse de country Dolly Parton hérite aussi d’une station nommée Songteller Radio. Elle gérera sa propre playlist avec ses plus grands titres, ses coups de cœur et ses invités. Elle se voit aussi confier l’émission Holly Dolly Christmas Special sur Holidaze, sur l’une des deux stations radio spéciale fête de fin d’année (disponibles gratuitement).

Sonos Radio HD est disponible sur l’application Sonos S2, mais n’est déployée dans un premier temps qu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne à 7,99 dollars/livres par mois (premier mois offert). La France pourrait en profiter, mais pas avant 2021.