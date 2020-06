Sonos Radio en France : le service de streaming musical s’enrichit

Le chanteur de Radiohead est à la tête de la programmation d’une playlist sur Sonos Radio, le service de streaming musical gratuit du fabricant d’enceintes connectées.

Lancé en avril, Sonos Radio, offre de streaming musical gratuite du spécialiste du son, s’enrichit depuis ce mercredi de Artist Stations. Le service arrive en France avec ses programmations spéciales signées par des artistes de renom. Premier à s’y coller : Thom Yorke.

Le chanteur de Radiohead se retrouve à la tête de la programmation de sa propre chaîne baptisée In the Absence Thereof…. Thom Yorke a eu carte blanche pour parler de ses influences et inspirations, revenir sur sa propre carrière au sein d’une playlist qu’il a conçue. « Ici, sous une nouvelle forme, vous retrouverez cette habitude que j’ai de constamment compiler, organiser, rassembler ce que j’ai découvert récemment, ce qui me fascine ou m’émeut, m’obsède ou me fait me remettre en question », explique Thom Yorke.

..thought you may be interested in the tracks that made up my first Sonos radio mix.. ‘ere tis https://t.co/7LdLOxxkNZ — Thom Yorke (@thomyorke) May 28, 2020

Brittany Howard des Alabama Shakes s’est également prêtée au jeu sur sa station The Encyclopedia of Brittany. David Byrne (Talkings Heads et Third Man Record) lancera prochainement la sienne.

Pour profiter de Sonos Stations, il suffit de mettre à jour l’application Sonos. Le service est également disponible aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Suède et en Nouvelle-Zélande.

Sonos Radio, un service de streaming musical gratuit

Sonos Radio a été ajoutée à l’application Sonos Controller utilisée pour gérer les enceintes et barres de son connectées de la marque audio. Il permet d’accéder à plus de 60.000 radios du monde entier.

En plus d’Artist Stations, l’espace musical compte Sonos Sound System qui propose une programmation spécifique, réalisée par les spécialistes de Sonos. Un mélange de nouveautés musicales et classiques incontournables. Chaque mercredi durant 1h00, un artiste anime une émission (Angel Olsen, Jamila Woods, JPEGMAFIA, Phoebe Bridgers, Jeff Parker (Tortoise), Vagabon…). L’animateur du jour aura toute liberté de proposer des sons inédits, des témoignages et éclairages sur des artistes qui l’ont inspiré, les sorties du moment et ses dernières productions.

Sonos Stations complète l’offre : seul espace avec de la publicité, on y trouve plus de 30 stations thématiques définies d’après les goûts musicaux des utilisateurs de Sonos. La curation a été réalisée en interne pour proposer des playlists par genres (rock, classique, pop…) ou par envie du moment.