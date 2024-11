Spotify : l’audio lossless serait prochainement disponible dans une formule Super Premium avec d’autres nouveautés

Elle a beau être l’une des plateformes musicales les plus en vues du moment, Spotify a un sacré train de retard concernant l’audio lossless. Teasée en 2021, la fonction se fait toujours attendre mais elle arriverait prochainement dans un abonnement « Super Premium » selon Daniel Ek.

C’est lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels que Spotify a remis le sujet de l’audio lossless sur la table. Alors qu’Amazon Music, Tidal et Apple Music profitent déjà de cette technologie, Spotify pourrait enfin l’intégrer prochainement dans un abonnement Super Premium.

L’audio lossless est annoncée depuis 2021 et aujourd’hui encore, on ne sait pas encore quand cette fonction arrivera, Daniel Ek n’ayant précisé aucune date. Pour rappel, il s’agit d’un format de compression qui permet de conserver une qualité sonore identique à celle du fichier original.

Cette formule Super Premium s’adresserait tout d’abord aux « superfans » selon billboard, ces abonnés prêts à payer plus pour l’audio lossless. Il est notamment fait mention d’un abonnement entre 17 et 18 dollars par mois, soit cinq dollars de plus que la formule Premium.

Une formule Super Premium avec plein de nouveautés

Dernièrement, Spotify a lancé quelques nouveautés comme les livres audio ou encore une fonction DJ basée sur l’intelligence artificielle, toujours afin d’améliorer l’expérience utilisateur. C’est aussi dans cette optique que Spotify compte mettre sur pied cette formule Super Premium avec l’audio lossless ainsi que d’autres nouveautés.

Daniel Ek a notamment fait part de prochaines annonces sur l’intégration de contenus vidéo. Ceci permettrait d’attirer davantage de créateurs sur la plateforme ainsi que plus d’audience. L’IA est aussi une autre priorité de Spotify, mais Daniel Ek a précisé que les dépenses dans ce domaine seraient « disciplinées« .

Enfin, la plateforme a présenté des résultats financiers solides avec un chiffres d’affaires en hausse de 19 % par rapport à l’année dernière et plus de 640 millions d’utilisateurs mensuels. Reste à savoir si les nouveautés annoncées par Spotify lui permettront de mieux tenir debout face à la concurrence et fidéliser des abonnés sur les formules payantes.

