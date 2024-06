Depuis la sortie de son Galaxy Fold premier du nom, Samsung s’est fait une belle place dans la catégorie des smartphones pliants. Mais ces mobiles restent très chers et cela n’est pas près de changer sur le marché européen.

Attendu dans quelques semaines, le Galaxy Z Fold 6 va encore une fois incarner le top du top chez Samsung. Puce surpuissante, design léché, pléthore de modules photo… le constructeur coréen ne semble pas vouloir changer la recette qui lui a permis de devenir une référence dans le monde des smartphones pliants. En tout cas… pas chez nous tout du moins.

Les rumeurs persistantes sur un modèle Fold « alternatif » viennent effectivement de prendre de l’épaisseur avec les indiscrétions du leaker Ice Universe, relayé par Android Authority. Selon la source souvent bien informée, un Z Fold 6 « Slim » serait bel et bien en préparation, mais uniquement pour le marché chinois.

Plus cher ? Moins cher ?

Surnommé Samsung W25, ce modèle abandonnerait la prise en charge du S Pen, contrairement a son cousin, le Z Fold 6 « classique ». Ce choix technique permettrait de réarranger les composants internes et de faire un Fold à la fois plus léger et plus fin, d’où son surnom de Fold « Slim ». D’après Ice Universe, le mobile chinois aurait en plus un squelette en titane, que n’aura pas le Fold 6 attendu dans nos contrées.

Difficile de savoir si ce modèle sera positionné comme une alternative moins chère au Fold 6 classique. Des rumeurs autour d’un téléphone pliant plus abordable agitent la toile depuis quelques semaines, mais le design plus travaillé du W25 et ses finitions plus premium pourraient au contraire en faire un téléphone encore plus cher, malgré l’absence du S Pen.

La Chine, un marché à conquérir

C’est loin d’être la première fois que Samsung ajuste sa gamme pour le marché chinois. Le Fold 5 était surnommé W24 dans le pays et avait des accents dorés et une configuration de base plus solide en termes de stockage et de mémoire vive. Bon nombre de constructeurs cherchent à conquérir le marché chinois avec des produits spécifiquement taillés pour ce public, voyant dans le milliard et quelques d’habitants un relai de croissance gigantesque dans un marché du smartphone qui a connu un creux notable en 2023.

Reste à voir si le W25 restera bel et bien une exclusivité chinoise ou si Samsung proposera finalement son Fold 6 Slim dans tous les pays du monde.