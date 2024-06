Le Samsung Galaxy Fold 6 pourrait être vendu encore plus cher que son prédécesseur

Vous pensiez craquer pour un téléphone Samsung pliant dans les mois qui viennent ? Il faudra sans doute que vous creusiez un sacré trou dans votre compte en banque pour ça.

Les rumeurs autour d’un Galaxy Z Fold 6 plus abordables semblent avoir fait long feu. Alors que des bruits de couloirs évoquaient la possibilité de voir arriver le smartphone pliant star de Samsung avec une addition allégée, il n’en sera (à priori) rien. Le souvent bien informé site Smartprix croit en effet savoir que le futur téléphone de Samsung augmenterait encore son prix.

Après un Galaxy Z Fold 5 déjà vendu 100 € plus cher que son prédécesseur, Samsung s’apprêterait à refaire de même. Selon Smartprix, le modèle de base du Z Fold 6 (soit celui avec 256 Go de stockage) pourrait coûter 1899,99 $ aux États-Unis. En conversion brute, cela équivaut certes à 1750 euros et des brouettes, mais les taxes et autres coûts de commercialisation français pourraient en réalité faire grimper le prix à 2000 € dans l’hexagone.

Une augmentation d’au moins 100 €

Le Galaxy Z Fold 5 était en effet vendu 1800 $ aux États-Unis et 1899 € chez nous. Si l’on en croit l’historique de Samsung donc, un téléphone à 1900 $ devrait donc tranquillement atteindre les 2000 € chez nous, pour sa version de base encore une fois. Un tarif avec lequel Samsung n’avait pas renoué depuis les Z Fold premier et deuxième du nom, vendu 2020 € au moment de leurs sorties.

Il semble désormais clair que Samsung adopte une stratégie à deux vitesses pour ses smartphones pliants. Les Z Flip incarneraient l’offre pliante « abordable » du géant coréen (avec des prix tout de même autour de 1000 €) tandis que les Fold sont destinés à montrer ce que Samsung sait faire de mieux dans cette catégorie, quitte à faire exploser les prix au-delà de ce que beaucoup peuvent se permettre d’investir dans un smartphone.

Un Fold 6 qui reste un produit de niche

Cette stratégie assumée de « premiumisation » (nous inventons ce mot) est cohérente avec le reste du marché qui a dernièrement tendance à faire gonfler le prix des mobiles les plus haut de gamme. Chez Apple par exemple, le passage de l’iPhone 13 Pro Max au 14 Pro Max s’est accompagné d’une augmentation de 200 €.

Mais si cette approche est compréhensible pour le marché du smartphone « classique » qui est bien établi depuis 15 ans, elle est plus difficile à défendre pour sur le segment encore embryonnaire des mobiles pliants. Difficile de démocratiser un usage avec des prix comme celui-là. Certes, la concurrence produit désormais des smartphones pliants bien moins chers et le Flip fait office de porte d’entrée vers le monde pliant de Samsung, mais en l’état les téléphones pliants restent encore et toujours une lubie de personnes fortunées.