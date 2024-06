Samsung, Apple, Xiaomi : les géants des smartphones bousculés par deux marques

Après des mois de baisse, les expéditions de smartphones en Europe repartent à la hausse. Honor et Realme émergent comme de nouveaux outsiders, qui pourraient bousculer les acteurs traditionnels du marché.

Les expéditions de smartphones en Europe ont enfin repris le chemin de la croissance au premier trimestre 2024, avec une augmentation de 10 % en glissement annuel. Cette embellie met fin à une série de baisses consécutives depuis le troisième trimestre 2021.

De plus, plusieurs acteurs clés du marché, tels que Samsung, Apple et Xiaomi, voient leur domination contestée par de nouveaux arrivants dynamiques : Honor et Realme.

Bref, voici les derniers chiffres de Counterpoint Research.

Honor et Realme : les nouveaux leaders

Honor et Realme enregistrent des performances impressionnantes. Honor, avec une croissance de 67 % en glissement annuel, a surpassé OPPO pour la première fois en Europe. Ses nouveaux modèles, dont le Magic V2 et le Honor 90, séduisent particulièrement en Europe de l’Ouest, où les expéditions ont doublé. D’ailleurs, Honor va bientôt officialiser les Honor 200 et 200 Pro.

Realme, de son côté, connaît une hausse spectaculaire de 59 % des expéditions. La marque a fortement rebondi en Europe occidentale, notamment en Italie et en Espagne, grâce à ses séries C et au nouveau Realme 12. Cette progression marque un retour en force après une période difficile en 2023. Et pourtant, en France, la marque est quasi-absente pour le moment.

Pour aller plus loin

Realme poursuit son retour discret en France avec ce smartphone à moins de 150 euros

En Europe, les choses bougent

Le paysage européen des smartphones a connu des bouleversements majeurs. Oppo, y compris OnePlus, a dû se retirer de nombreux marchés en raison de conflits juridiques avec Nokia, ce qui a laissé un vide que Honor et Realme ont su exploiter. D’ailleurs, Realme fait partie du même groupe qu’Oppo. Oppo qui prépare son retour en France.

En parallèle, Samsung a retrouvé la première place en Europe, notamment grâce au succès de la série Galaxy S24. Cependant, malgré une augmentation de 7 % des expéditions, la concurrence reste féroce. Apple, avec une légère baisse de 1 %, attend le lancement de l’iPhone 16 pour relancer ses ventes, tandis que Xiaomi continue de progresser en Europe de l’Ouest, mais peine en Europe centrale et orientale.

Enfin, le marché des smartphones en Europe montre des signes de reprise. Après une année 2023 particulièrement morose, la croissance enregistrée au premier trimestre 2024 apporte un souffle nouveau. Cependant, les volumes restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, et les perspectives demeurent prudentes.