Realme poursuit son retour discret en France avec ce smartphone à moins de 150 euros

Le retour sur le marché français se poursuit pour la marque Realme, affiliée également à Oppo et OnePlus. Le fabricant chinois sort ce jour-ci le Realme Note 50, un smartphone pas cher disponible à partir de 140 euros.

Après le Realme C67 et les Realme 12 Pro et 12 Pro+, Realme est encore une fois de retour sur le marché français en 2024. C’est encore avec un smartphone pas cher, puisqu’il s’agit du Realme Note 50, un nouveau smartphone Realme disponible à partir de 140 euros.

Petit prix, petites performances

Sous le capot, rien de moins (ou de plus) qu’un SoC Unisoc T612, qu’on trouvait déjà sur le Realme C30 il y a près de deux ans, ce qui permettrait à l’appareil d’obtenir un score de 245 343 sur AnTuTu, ce qui n’est réellement pas très élevé. Si Realme parle de bonnes « performances de gaming et une vitesse de lancement des applications supérieures », nous nous permettons d’en douter. Ne vous attendez pas à un foudre de guerre, pas étonnant pour un téléphone qui ne coûte « que » 140 euros. Espérons que le SoC soit suffisant pour offrir une expérience de navigation fluide. Pour le stockage, deux versions existent :

L’une avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM ;

L’autre avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM (qui ne semble pas encore disponible sur le marché français).

Les deux peuvent voir leur stockage étendu à l’aide d’une carte microSD, pour obtenir jusqu’à 2 To supplémentaires.

Côté design, ne vous attendez pas à grand-chose : on ne profite que d’une certification IP54, ce qui signifie qu’il est protégé contre les poussières ainsi que contre les projections d’eau de toutes les directions. Sur cette gamme de prix c’est quand même une bonne nouvelle. Le châssis est d’une épaisseur de 7,99 mm, ce qui est correct, pour un poids plutôt léger de 186 g. Pour le déverrouillage, un capteur d’empreinte digitale est situé sur le bouton d’alimentation et on a droit à un port jack 3,5 mm. Pas de 5G ici, il faut se contenter de la 4G.

Un Realme Note 50 qui veut tenir la charge

C’est sur le volet batterie, et durabilité de la batterie que Realme insiste. Tout d’abord, son Note 50 est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Ce qui permet au constructeur d’indiquer 106 heures d’écoute de musique maximum : c’est la seule autonomie annoncée malheureusement. Le smartphone est conçu pour conserver plus de 80% de sa capacité même après plus de 1 200 cycles de charge en USB-C. Enfin, la marque se targue de pouvoir proposer une expérience fluide avec le smartphone durant quatre ans maximum, même avec une petite puce comme celle du Realme Note 50.

Quant à l’écran, il s’agit d’une grande dalle LCD de 6,74 pouces qui couvre 90,3% de la face avant du smartphone. Le taux de rafraîchissement proposé sur ce modèle est de 90 Hz. Et pour se démarquer, Realme a pensé à tout : la Mini Capsule. Il s’agit en fait d’une fonctionnalité logicielle qui imite le Dynamic Island des iPhone, afin « de mieux se rendre compte de l’utilisation des données, du statut de charge ou encore du comptage de pas ». Il se rêve en concurrent moins cher du Xiaomi Redmi Note 13 4G, mais attention à ce dernier : il a déjà baissé de prix.

Côté photo, comptez sur deux capteurs photo à l’arrière : l’un principal de 13 Mpx, l’autre qui doit être un capteur macro ou de profondeur, de 2 Mpx en toute logique. Le capteur selfie est quant à lui de 5 Mpx.

Prix et disponibilité du Realme Note 50

Le prix public conseillé pour ce smartphone est de 139,99 euros. Jusqu’au 15 avril, Realme organise une offre de lancement pour se procurer le smartphone à 129 euros pour le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage chez Auchan. Deux coloris sont disponibles : le bleu ciel ainsi que le noir.