Honor Magic V3 : voici le smartphone pliant le plus fin du monde, loin devant Samsung

Honor vient de lancer en Chine son Honor Magic V3, le smartphone pliant le plus fin du monde avec 9,2 mm d'épaisseur une fois refermé.

Depuis quelques années, les constructeurs de smartphones proposent de plus en plus de smartphones à écran pliant. Néanmoins, ce choix de design n’est pas sans poser quelques problèmes au niveau du confort d’utilisation, notamment lorsque l’appareil est replié. C’est notamment le cas de l’épaisseur, puisque les deux parties de l’appareil viennent se superposer l’une à l’autre.

Pour remédier à ce problème, les marques proposent désormais des modèles de plus en plus fins. C’était justement l’une des principales qualités mises en avant pour le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, qui affiche une épaisseur de 12,1 mm d’épaisseur, contre 13,4 mm pour le précédent Galaxy Z Fold 5.

Cependant, Honor vient de frapper un grand coup dans cette course à la finesse avec la présentation, en Chine, de son nouveau Honor Magic V3. Dévoilé ce vendredi, le smartphone affiche en effet des dimensions de 156,6 x 145,3 x 4,35 mm lorsqu’il est ouvert et de 156,6 x 74 x 9,2 mm une fois replié. Le smartphone se veut par ailleurs particulièrement léger pour un appareil pliant au format livre avec un poids de 226 grammes — contre 239 grammes pour le Galaxy Z Fold 6.

Un smartphone pliant aux caractéristiques haut de gamme

Le Honor Magic V3 n’a pas pour autant à rougir de ses caractéristiques. Il profite d’un écran intérieur de 7,92 pouces de diagonale (2344 x 2156 pixels) et un écran externe de 6,43 pouces (2376 x 1060). Il est par ailleurs doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, la plus puissante actuellement sur le marché pour Android, adossée à 256, 512 Go ou 1 To de stockage et à 12 ou 16 Go de RAM. Concernant la batterie, Honor indique avoir intégré un accumulateur de 5150 mAh compatible avec une charge filaire 66 W ainsi que la charge sans fil.

Le Honor Magic V3 // Source : Honor Le Honor Magic V3 // Source : Honor

Du côté de la photo, le Honor Magic V3 embarque un système de trois modules à l’arrière, avec un appareil principal grand-angle de 50 mégapixels (f/1,6), un module ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/2,2) et un appareil avec téléobjectif x3,5 de 50 mégapixels (f/3,0). Pour les selfies, deux appareils sont positionnés, à l’intérieur et à l’extérieur, pour des photos de 20 mégapixels.

Pour l’heure, le Honor Magic V3 n’est proposé qu’en Chine où il est affiché au prix de 9999 yuans, soit 1263 euros HT. Aucune commercialisation en France n’a encore été annoncée, mais on peut espérer une annonce dans les prochains mois. Pour rappel, le Honor Magic V2 a été lancé en Europe en février dernier au prix de 1999 euros.