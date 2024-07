Le Galaxy Z Fold 6 Slim… ne serait en fait pas si « Slim »

Pressenti en fin d’année, le Galaxy Z Fold 6 « Slim » pourrait en réalité ne pas être aussi fin qu’on l’aimerait. On apprend en effet que Samsung aurait privilégié la fiabilité de sa charnière, à la finesse générale du smartphone.

L’actuel Samsung Galaxy Z Fold 6 comparé au Fold 5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La chose se confirme peu à peu, Samsung travaillerait bien à l’élaboration d’une version « Slim » de son Galaxy Z Fold 6… mais pas aussi affinée qu’on pourrait le penser. C’est du moins ce qui ressort d’un article de The Elec, qui rapporte que si Samsung finaliserait bel et bien le design de cette nouvelle mouture, cette dernière serait loin de rivaliser avec le Honor Magic V3, par exemple, en termes de finesse.

Selon le média coréen, la firme se contenterait en effet d’un appareil de 11,6 mm une fois replié, soit seulement 5% d’épaisseur en moins face au Z Fold 6 « classique », qui culmine pour sa part à 12,1 mm. Pour contexte, l’Honor Magic V3 s’en tient de son côté à 9,2 mm d’épaisseur, voire 4,3 mm seulement lorsqu’il est déployé.

Le choix de la fiabilité…

Selon The Elec, Samsung privilégierait en l’état la fiabilité de ce nouveau produit à la finesse de l’ensemble. Une approche qui a du sens, mais qui interroge tout de même sur la pertinence de cette version Slim… potentiellement pas si « Slim » que ça.

« Si Samsung voulait sortir le modèle Galaxy Z Fold 6 Slim, il serait difficile de le faire dans la gamme des 10 mm en raison des problèmes de fiabilité », expliquait d’ailleurs un cadre du groupe cité par Android Central, qui évoque en l’occurrence des problèmes de longévité de la charnière. En clair, Samsung pourrait faire plus fin, mais préfèrerait l’éviter pour réduire les « risques » de dommages sur le long terme, lit-on.

Par ailleurs, cette course à la finesse aurait pour effet d’aboutir à l’inclusion de matériaux et composants plus coûteux. Samsung chercherait donc, aussi, à trouver un bon équilibre de ce point de vue, et à maîtriser ses coûts de production.

Bye-bye le S-Pen ?

Quoi qu’il en soit, on apprend que l’entreprise aurait déjà entamé la production en masse des composants nécessaires à la fabrication de ce Galaxy Z Fold 6 Slim, qui pourrait par contre ne sortir des usines qu’à hauteur de 500 000 exemplaires, rapporte Android Central.

Doté d’un écran vraisemblablement plus grand que sur le Galaxy Z Fold 6 « classique » (8 pouces contre 7,6 pouces actuellement), ce nouveau modèle pourrait en outre faire l’impasse sur le S-Pen… et ce en raison de sa finesse accrue, justement. Elle ne laisserait en effet plus assez de place pour l’emplacement permettant de ranger ledit stylet.

Le Galaxy Z Fold 6 Slim arriverait enfin sur le marché au cours du quatrième trimestre 2024, potentiellement en octobre. On ignore toutefois si son lancement sera international, ou bien limité à certains territoires. Compte tenu de la faible quantité d’appareils potentiellement produite, il se peut tout à fait que Samsung se contente d’une sortie principalement coréenne. Réponse dans les prochains mois.