LG vend un énorme écran PC gaming OLED de 45 pouces et il est 400 € moins cher sur Amazon

Pour vous immerger dans vos jeux et profiter pleinement des exp√©riences propos√©es, rien ne vaut un bon √©cran comme le LG UltraGear de 45″. Ce dernier b√©n√©ficie d’une r√©duction de 400 euros chez Amazon pendant une dur√©e limit√©e.

L’√©cran PC incurv√© LG 45GS95QE-B // Source : LG

La fin d’ann√©e va √™tre tr√®s riches en grosses sorties gaming. √áa a commenc√© fin ao√Ľt avec Star Wars Outlaws et Black Myth Wukong et √ßa va continuer avec le nouveau Call of Duty, Silent Hill 2, Assassin’s Creed Shadows ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien, pour ne citer qu’eux. Pour y jouer dans de bonnes conditions, vous avez cet √©norme √©c ran LG UltraGear 45GS95QE-B qui remplit toutes les cases d’un moniteur gaming de qualit√© pour 400 euros de moins aujourd’hui.

Les avantages du LG UltraGear 45GS95QE-B

Le taux de rafra√ģchissement de 240 Hz est √©poustouflant

Les compatibilités G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro

De nombreuses options dédiées au gaming à activer

Au lieu de 1 699 euros, le LG UltraGear 45GS95QE-B est aujourd’hui disponible en promotion √† 1 299 euros sur Amazon.

Un écran pensé pour optimiser vos expériences gaming

L‚Äô√©cran gaming ultra large LG UltraGear 45GS95QE-B est con√ßu pour vous plonger au cŇďur de l’action avec sa dalle OLED de 45″ et sa r√©solution UWQHD. Gr√Ęce √† son taux de rafra√ģchissement de 240 Hz et un temps de r√©ponse de 0,03 ms, il √©limine les flous et garantit des transitions fluides et pr√©cises. La synchronisation AMD FreeSync Premium Pro et G-Sync offre une exp√©rience sans d√©chirures ni saccades, essentielle pour les jeux comp√©titifs.

Vous pouvez gagner quelques millisecondes sur vos r√©flexes et ainsi vous sortir de situations compliqu√©es et prendre le dessus sur vos adversaires. La courbure prononc√©e de l’√©cran √† 800R √©pouse parfaitement le champ de vision naturel, cr√©ant un effet immersif et r√©duisant la fatigue visuelle. Que ce soit pour des jeux vid√©o ou des simulations, elle offre une perception r√©aliste et minimise les distorsions visuelles.

LG fait le maximum pour améliorer votre confort visuel

Avec une couverture colorim√©trique DCI-P3 de 98,5 % et une certification VESA DisplayHDR True Black 400, cet √©cran OLED garantit des contrastes profonds, des noirs intenses et des couleurs √©clatantes. Pour le gaming, c’est le top : vous voyez mieux les d√©tails, notamment dans les zones d’ombre, et le moindre mouvement est tout de suite visible. Mais, ses performances le rendent aussi compatible avec l‚Äô√©dition de contenu graphique.

En plus de √ßa, le LG UltraGear 45″ propose des fonctionnalit√©s comme le Black Stabilizer et le Crosshair facilitent la d√©tection des ennemis dans les zones sombres et am√©liorent la pr√©cision des tirs. Le premier sert √† am√©liorer la luminosit√© dans les coins les plus sombres, pour d√©busquer les tireurs embusqu√©s, par exemple. Le second affiche une croix au centre de l’√©cran pour am√©liorer votre pr√©cision.

Enfin, l‚Äô√©cran est √©quip√© de deux ports HDMI 2.1, d‚Äôun port DisplayPort 1.4 et d‚Äôun hub USB 3.0. De plus, le support est enti√®rement r√©glable en hauteur, inclinaison et orientation pour un confort optimal, compl√©t√© par un √©clairage LED √† l’arri√®re.

Pour vous aider à trouver, choisir ou juste découvrir de nouveaux écrans ultrawide, vous pouvez consulter le guide comparatif de Frandroid dédié au sujet.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.