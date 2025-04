C’est une première : BYD fait mieux que Tesla sur l’électrique depuis six mois

Tesla est au cœur de l’attention depuis qu’Elon Musk a pris la décision controversée de s’engager politiquement aux côtés de Donald Trump. Les ventes de la marque ont plongé au premier trimestre, offrant à BYD une nouvelle occasion de devenir le numéro un des véhicules électriques sur deux trimestres d’affilée.

BYD Qin L EV // Source : BYD

Tesla est au plus bas depuis trois ans, comme l’ont récemment démontré ses résultats trimestriels. Certes, l’engagement politique d’Elon Musk n’aide en rien les ventes à l’échelle mondiale, mais l’attente du Tesla Model Y restylé a probablement contribué au ralentissement des ventes du constructeur, de nombreux clients préférant différer leur achat pour bénéficier de la nouvelle version du best-seller mondial.

Dans ce contexte, un autre acteur majeur du marché des véhicules électriques en profite : BYD. Le constructeur chinois vient de prendre la première place des ventes de voitures électriques au premier trimestre 2025. C’est la deuxième fois consécutive que BYD dépasse Tesla, mais cette fois, les experts estiment que cette situation pourrait s’inscrire dans la durée.

BYD passe devant Tesla

Tout est une histoire de chiffres ! Alors que Tesla a livré 336 681 véhicules au cours des trois premiers mois de 2025, BYD en a livré 416 388 sur la même période, sans compter les ventes de voitures hybrides également présentes au catalogue du constructeur chinois, comme le rapporte CarNewsChina.

BYD Sealion 7 // Source : Jean-Baptiste Passieux

Ces chiffres font suite à ceux du dernier trimestre de 2024, où l’on avait déjà observé un dépassement de Tesla par BYD. En effet, la marque américaine avait livré 495 570 véhicules, contre 595 413 véhicules électriques pour BYD. Et ce n’était pas la première fois que Tesla se faisait dépasser : déjà fin 2023, les résultats trimestriels étaient en tout point semblables à ceux de fin 2024, avec 595 413 véhicules pour BYD contre 484 507 pour Tesla.

BYD a un coup d’avance ?

En présentant en mars une plateforme 1 000 V avec des charges ultra-rapides, BYD a pris une longueur d’avance sur Tesla, qui ne propose toujours pas de recharge ultra-rapide, même avec son nouveau Tesla Model Y. Les BYD Han L et Tang L peuvent récupérer 400 km d’autonomie CLTC grâce à une puissance de charge pouvant atteindre 1 000 kW. Soit une recharge de 10 à 80 % en moins de 10 minutes, contre 20 minutes pour la plus rapide des Tesla.

Pour accompagner ces modèles déjà disponibles en Chine, BYD déploie un réseau de chargeurs capables de délivrer jusqu’à 1 360 kW. De son côté, Tesla a dévoilé fin 2024 ses Superchargeurs V4, eux aussi en 1 000 V, mais plafonnant à 500 kW.

BYD possède également une avance significative sur les batteries, en proposant déjà des batteries 10C, c’est-à-dire capables de se recharger à une puissance dix fois supérieure à leur capacité.

Sur le plan technique, BYD semble désormais avoir un coup d’avance. Selon Liz Lee, directrice associée de Counterpoint, « C’est une formidable opportunité pour BYD, et s’ils tiennent leur promesse en matière de recharge rapide, cela pourrait marquer un tournant pour BYD et pour le marché mondial des véhicules électriques à batterie en Chine. »

D’après les premières estimations de Counterpoint, BYD devrait, pour la première fois, dépasser Tesla en parts de marché annuelles en 2025.

Mais pas de panique pour Tesla ?

Alors certes, Tesla a chuté et a signé, sur ce premier trimestre 2025, son plus mauvais résultat depuis trois ans. Toutefois, on constate que BYD a également reculé sur la même période, enregistrant une baisse de 30 % par rapport au dernier trimestre de 2024. De son côté, Tesla a chuté de 32,1 %.

Tesla n’est donc pas le seul géant de l’électrique à voir ses ventes baisser en ce début d’année 2025. Réduire cette tendance à l’engagement d’Elon Musk aux côtés de Donald Trump serait une explication trop simpliste. Ce serait ignorer que l’ensemble du marché des véhicules électriques a connu un ralentissement au début de l’année.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Se focaliser uniquement sur Elon Musk, c’est aussi oublier l’impact de l’attente autour du Tesla Model Y restylé, qui a conduit de nombreux clients à repousser leur achat du best-seller de la marque. Les ventes de Tesla devraient repartir à la hausse, à mesure que le Tesla Model Y Juniper arrive en livraison. De plus, le véritable projet d’Elon Musk est sur le long terme, il s’agit de la conduite autonome, dont nous avons déjà eu un aperçu avec le Cybercab.