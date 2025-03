Xiaomi Redmi Note 14 4G vs Redmi Note 13 4G : pour quel smartphone pas cher opter ?

Redmi reste une valeur sûre sur l’entrée et le milieu de gamme. Alors comment s’en sort le dernier-né de la famille Note, par rapport à son prédécesseur ?

Comme à son habitude, Xiaomi continue de décliner ses Redmi Note dans des versions 4G. Une rareté, dans un marché qui a massivement adopté la 5G, mais qui représente une opportunité pour les consommateurs d’économiser quelques euros. Le Redmi Note 14 4G est disponible à partir de 203 euros. Le Redmi Note 13 4G, sorti l’an dernier, se négocie désormais autour des 140 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Redmi Note 14 4G et Redmi Note 13 4G

Modèle Xiaomi Redmi Note 13 4G Xiaomi Redmi Note 14 4G Dimensions 75,55 mm x 162,24 mm x 7,99 mm 78,15 mm x 164,84 mm x 8,16 mm Interface constructeur MIUI HyperOS Taille de l’écran 6,67 pouces 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp 395 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 685 Mediatek Helio G99-Ultra Puce graphique Adreno 610 Mali-G57 MC2 Stockage interne 128, 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108

Capteur 2 : 8

Capteur 3 : 2 Mp Capteur 1 : 108

Capteur 2 : 2

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 20 Mp Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) N/C Bluetooth 5.1 5.3 5G Non Non NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5500 mAh Poids 188,5 g 200 g Couleurs Noir, Bleu, Vert Noir, Bleu, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design presque inchangé

Ce n’est évidemment pas sur l’entrée de gamme que Xiaomi fait le plus d’efforts, côté design. Aussi le dernier modèle reprend, dans les très grandes lignes, l’esthétique de son prédécesseur.

Un grand smartphone, confortable à utiliser et léger (moins de 200 grammes), qui a le bon goût d’être certifié IP54 pour un minimum de résistance à la poussière et aux éclaboussures. Le Note 14 profite en revanche d’un verre un peu plus résistant sur son écran, ce qui pourrait vous éviter un bris en cas de chute.

On remarque néanmoins que la surface dévolue à l’écran est légèrement réduite cette année, la faute à des bordures qui s’épaississent. Plutôt rare dans ce sens, il faut le noter.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une luminosité en hausse

Bordures mises à part, il faut bien avouer que la dalle AMOLED choisie cette année par Xiaomi pour le Redmi Note 14 est de meilleure facture. Si elle nécessite toujours un passage par la case réglage pour en tirer le meilleur (l’affichage est par défaut très bleu), la couverture colorimétrique est généreuse, et la justesse au rendez-vous.

Deux points sur lesquels le Redmi Note 13 était déjà impressionnant l’an dernier, mais la couronne revient malgré tout au Note 14 pour la luminance. Armé de notre sonde, nous avons relevé un pic lumineux à plus de 1300 nits sur le dernier-né, contre à peine 900 nits sur le Redmi Note 13.

Un joli progrès donc, qui assure une meilleure lisibilité en extérieur. Dans les deux cas, le panneau est réactif grâce à une fréquence atteignant 120 Hz.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une politique de mises à jour améliorée

Si les deux smartphones tournent tous deux sur HyperOS (Android 15), le Redmi Note 13 a d’ores et déjà cramé une cartouche concernant sa politique de mises à jour. En effet, Xiaomi lui promettait à l’époque de sa sortie 3 mises à niveau majeures. Il ne lui en reste donc plus que deux.

À contrario, le Redmi Note 14, sorti en 2025, profitera quant à lui de 4 mises à niveau du système. Il est donc bien plus durable, et bénéficiera plus longuement des nouveautés du fabricant.

Côté fonctionnalités, les deux smartphones jouent cependant à armes égales. Et l’IA se cantonne à Gemini, intégré par défaut. Le processeur, trop modeste, ne permet pas d’autres coquetteries en la matière.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

MediaTek contre Qualcomm

Pour son Redmi Note 14, Xiaomi repasse sous pavillon MediaTek avec la puce Helio G99 Ultra. Le modèle de l’an dernier, lui, profite d’une puce Snapdragon 685 qui commence à se faire un peu vieille. Forcément, côté performances, cela se ressent.

Concrètement : le Redmi Note 14 est presque deux fois plus performant que son aîné. Et cela concerne aussi bien sa partie graphique que son processeur ou sa mémoire vive, d’après nos tests.

Des performances qui, cela étant dit, restent très modestes. Le SoC permet néanmoins de jouer dans des conditions acceptables, sans trop de chauffe, et garantissent une navigation à peu près fluide. Bien plus, en tout cas, que sur le Note 13.

Des photographes assez modestes

La partie photo est rarement le fort des gammes les plus abordables de Xiaomi. Qu’en est-il sur les Note 14 et Note 13 ?

Xiaomi Redmi Note 14 4G :

Grand-angle : 108 Mpx, ƒ/1.8 ;

Macro : 2 Mpx, ƒ/2.4 ;

Profondeur : 2 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 20 Mpx, ƒ/2.2.

Xiaomi Redmi Note 13 4G :

Grand-angle : 108 Mpx, ƒ/1.7 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Profondeur : 2 Mpx

Selfie : 16 Mpx, ƒ/2.4.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Grosso modo : rien ne change, ou alors si peu, entre les deux modèles. Le capteur est inchangé, et l’ouverture perd même un point par rapport à l’objectif du Redmi Note 13. On ajoute d’ailleurs que ce dernier bénéficiait aussi d’un ultra grand-angle, supprimé du nouveau modèle.

Du reste, les photos en journée sont assez correctes, très contrastées et aux couleurs assez chaleureuses. Bien sûr, le piqué est un peu timide, mais on peut se satisfaire des résultats pour ces smartphones à moins de 200 euros. De nuit, bien entendu, c’est une tout autre affaire.

Des progrès timides en autonomie

Malgré une batterie qui a fait de la gonflette (5500 mAh contre 5000 mAh), les gains en autonomie apparaissent en réalité assez mesurés.

D’après les tests automatisés de nos confrères de GSM Arena, le Redmi Note 14 4G tient 12h47, contre 11h52 pour le Redmi Note 13 4G. Rien de franchement révolutionnaire. Ce sera juste bon pour tenir la journée, et guère plus.

En recharge par contre, on gagne 10 petites minutes par rapport à l’an dernier avec un chargeur 33W. Comptez un peu plus d’une heure pour une recharge totale, contre 80 minutes pour le précédent modèle.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Redmi Note 14 4G ou Redmi Note 13 4G : lequel choisir ?

50 euros seulement séparent les deux smartphones en compétition aujourd’hui. Un investissement qui nous paraît justifié pour les ajouts de ce nouveau modèle.

Si la partie photo n’évolue pas, voire régresse avec la perte de l’ultra grand-angle, les performances sont bien meilleures sur le Redmi Note 14, tout comme la luminosité de l’écran et l’autonomie. Un bilan plutôt à la faveur du dernier venu de chez Xiaomi donc, qui sera par ailleurs mis à jour plus longtemps que son aîné.