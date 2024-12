Besoin d’un VPN pour bien commencer l’année ? Cyberghost propose en ce moment 4 mois offerts

Envie d’un VPN ? Pourquoi ne pas opter pour celui de Cyberghost qui propose, en plus de quatre mois gratuits, un prix parmi les plus bas du marché ?

Pour protéger ses appareils contre les cybermenaces et naviguer sur internet en toute sécurité, les VPN sont incontournables. Cyberghost figure parmi nos VPN préférés et ce n’est pour rien. Les prestations offertes par le service sont excellentes en plus de proposer une application de bonne qualité, facile à prendre en main. Et si les tarifs sont déjà très bons, en ce moment, il est possible d’obtenir un accès de 2 ans avec 4 mois offerts pour deux euros par mois.

Les forces du VPN CyberGhost

Des débits élevés

Accès à des serveurs dans plus de 100 pays

Une connexion sécurisée sur 7 appareils en simultané

En ce moment, CyberGhost propose une offre spéciale valable jusqu’au 8 janvier 2025 : un abonnement de 2 ans avec 4 mois gratuits pour 2,03 euros par mois.

Un VPN qui s’étend partout

Cyberghost est un VPN simple à utiliser, riches en fonctionnalités et surtout très abordable. Ce service a pour but de sécuriser votre navigation sur Internet en protégeant vos données et vos informations personnelles, tout en assurant votre anonymat. Il dispose de plus de 3 200 serveurs RAM dans plus de 100 pays.

CyberGhost offre la protection la plus complète possible, pour vous ou vos proches, avec la possibilité de connecter jusqu’à sept appareils en même temps avec un seul compte. De quoi protéger smartphones, tablettes, PC et même télévisions ou consoles de jeu compatibles pour limiter les risques d’expositions aux cyberattaques.

De nombreuses fonctionnalités

L’application proposée par Cyberghost est très simple et agréable à utiliser au quotidien. Mention spéciale pour la traduction française bien maîtrisée. Elle donne par ailleurs accès à plusieurs serveurs classés par type d’usage. Ainsi, un serveur est dédié au streaming, ce qui vous permettra d’avoir accès aux plateformes Netflix étrangères. D’autres seront consacrés au téléchargement ou au contournement des blocages géographiques.

Enfin, le service affirme ne conserver aucune donnée liée aux logs de connexion comme l’adresse IP de l’utilisateur, l’heure ou encore la durée de la session interne qui passe par ses serveurs. Les seules informations récoltées sont celles nécessaires à l’ouverture de votre compte, c’est-à-dire vos coordonnées comme le font la plupart des VPN.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.