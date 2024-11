CyberGhost : ce VPN noté 8/10 tombe à prix mini durant le Black Friday

En cette fin d’année, les vagues de promotions s’enchaînent et ne concernent pas uniquement le matériel. C’est aussi l’occasion de s’équiper d’un excellent VPN comme celui de CyberGhost, actuellement disponible à prix cassé.

Pour protéger ses appareils contre les cybermenaces et naviguer sur internet en toute sécurité, les VPN sont incontournables. Mais voilà, afin de bénéficier de tous les atouts de ces solutions, encore faut-il opter pour le bon VPN, car tous ne se valent pas.

Reconnu pour ses fonctionnalités avancées et sa simplicité d’utilisation, le VPN de CyberGhost est justement affiché avec une belle remise de 83 %, ramenant le prix de son abonnement de deux ans à seulement 2,03 euros par mois. Mieux, vous pouvez tester ce VPN durant 45 jours et si vous n’êtes pas satisfait, l’éditeur vous rembourse.

3 raisons d’installer ce VPN

Les VPN (Virtual Private Networks) ne sont plus réservés aux professionnels de l’informatique. Et pour cause, des solutions comme celles de CyberGhost sont simples à utiliser, riches en fonctionnalités et surtout très abordables. En particulier en cette fin d’année, le fournisseur proposant exceptionnellement son VPN à 2,03 euros par mois avec un abonnement de deux ans, soit avec une belle remise de 83 %.

Un excellent VPN à prix réduit // Source : CyberGhost

Au quotidien, être équipé d’un VPN présente de multiples intérêts, y compris pour les internautes se limitant à la simple navigation web et aux réseaux sociaux. Déjà, ils garantissent la confidentialité de vos activités en ligne, même lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public.

Votre flux de données est automatiquement chiffré et votre adresse IP, celle qui identifie et localise votre appareil, est masquée. Votre vie privée est ainsi préservée. Pour aller encore plus loin, CyberGhost applique une politique stricte de no-log et ne conserve donc aucune donnée liée à votre navigation web.

Un large choix de serveurs répartis à travers le monde pour répondre à tous les besoins // Source : CyberGhost

Autre rôle majeur de ce VPN : la sécurisation de votre connexion. Pour ce faire, CyberGhost VPN la redirige vers l’un de ses 11 700 serveurs basés dans 100 pays, afin d’éviter les risques de piratage de type « Man-in-the-Middle ». Résultat, les fichiers uploadés ou téléchargés restent à l’abri des pirates. Un atout indéniable lorsque vous échangez des documents personnels sensibles (impôts, relevés bancaires, pièce d’identité) sur des réseaux qui ne sont pas les vôtres.

CyberGhost VPN vous ouvre aussi l’accès à des contenus sVOD habituellement géobloqués et vous permet de contourner la censure lors de vos voyages dans des pays gouvernés par un régime autoritaire.

Des fonctionnalités premium pour une sécurité et une confidentialité maximales

Noté 8/10 par Frandroid, CyberGhost VPN se distingue des autres solutions par ses fonctionnalités avancées, comme le « kill switch », chargé de couper la connexion à internet en cas d’interruption de la liaison avec le serveur VPN. Vos données restent alors protégées en continu et en toutes circonstances.

En fonction de vos besoins, CyberGhost vous propose des serveurs adaptés et optimisés // Source : CyberGhost

CyberGhost ayant pris le pari de réserver certains serveurs à des activités spécifiques comme le streaming, la navigation web ou le téléchargement, les plus novices n’ont pas à se soucier de paramétrer manuellement le VPN. D’autant que l’interface est particulièrement ergonomique, comme le confirme le test de la rédaction.

Que vous décidiez de jouer, de regarder des séries ou de télécharger des fichiers volumineux, l’éditeur promet des vitesses de connexion élevées (jusqu’à 10 Gbit/s) et une protection illimitée.

L’application CyberGhost pour iOS est très simple à utiliser et rapide à paramétrer // Source : Cyberghost

Et alors que certains VPN sont uniquement accessibles sur PC et mobiles, celui de CyberGhost offre une large compatibilité et peut aussi protéger votre routeur, votre Smart TV, votre Apple TV, ainsi que votre console de jeu de salon. Au total, ce VPN couvre simultanément jusqu’à 7 appareils. Toute la famille peut donc en profiter.

En dépit de ses performances et de ses options avancées, CyberGhost VPN reste l’un des plus compétitifs du marché. Surtout que pour marquer la fin de l’année, l’éditeur fait chuter de 83 % le montant de son abonnement de deux ans et vous offre en prime 4 mois. Pour à peine 2,03 euros par mois, soit l’équivalent de deux baguettes, vous pouvez donc protéger l’essentiel de vos équipements.