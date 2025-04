La surprise du chef ? Nvidia préparerait déjà deux nouvelles cartes graphiques qu’on attendait plus tard

Une source suggère que Nvidia serait déjà en train de préparer un tandem de nouvelles cartes graphiques RTX 5000 « Super ». Deux références dont nous ne nous attendions pas à entendre parler si vite.

Lancées début 2024, à mi-parcours de la génération Ada Lovelace sur le marché, les RTX 4000 « Super » avaient permis de redonner un peu de fraicheur et d’élan à la précédente génération de GPUs Nvidia. Contre toute attente, ce sont aujourd’hui les RTX 5000 « Super » qui font parler d’elle.

On apprend en effet que Nvidia serait déjà en train de préparer deux nouvelles cartes rattachées à cette lignée : les RTX 5080 Super et 5070 Super. Et en l’occurrence, toutes deux disposeraient d’une quantité de mémoire vidéo sensiblement accrue.

RTX 5000 Super : deux modèles commencent à faire parler d’eux…

Pour l’instant, seule une source émanant du forum spécialisé ChipHell suggère la préparation (précoce ?) de ces RTX 5080 Super et RTX 5070 Super. Cela nous pousse donc à prendre l’information avec une certaine prudence, au moins dans l’immédiat. Cela dit, les rares détails partagés sont loin d’être invraisemblables.

Selon cet informateur, les deux nouvelles cartes n’auraient rien d’une « grosse mise à jour », elles miseraient par contre respectivement sur 24 et 18 Go de mémoire vidéo (GDDR7 bien sûr). De quoi retenir notre attention, car pour rappel, les RTX 5080 et 5070 actuelles embarquent « seulement » 16 et 12 Go de VRAM respectivement.

La RTX 5070 Super disposerait donc de la même quantité de VRAM que l’actuelle RTX 5080 ; tandis que la RTX 5080 Super se rapprocherait des 32 Go de VRAM installés sur l’actuelle RTX 5090.

NVIDIA is preparing RTX 50 SUPER products?

– RTX 5080 SUPER 24GB

Une montée en gamme intéressante… aux retombées potentiellement limitées. Toujours selon cette même source, le gain de performances permis par ces nouvelles cartes graphiques serait en effet relativement modeste.

On peut toutefois arguer que 24 Go installés sur une RTX 5080 aux fréquences (potentiellement) rehaussées pour l’occasion aurait de quoi séduire les utilisateurs en quête d’un bon cheval pour les charges intensives liées à l’IA, notamment. Quant à la RTX 5070 Super, elle ferait sans doute le bonheur des joueurs pour du gaming en 2K / 4K… s’émancipant au passage de certaines lacunes de l’actuelle RTX 5070.

Reste à savoir quand ces nouveaux GPUs se matérialiseraient. En l’état, une annonce au Computex 2025 n’est pas tout à fait écartée par WCCFTech, mais elle nous paraîtrait tout de même un peu prématurée. Habituellement, Nvidia n’introduit en effet ses modèles « Super » que beaucoup plus tard après le lancement des modèles initiaux.